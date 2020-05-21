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Темнокожий князь Ростов из сериала «Великая» возмутил российских зрителей

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Темнокожий князь Ростов из сериала «Великая» возмутил российских зрителейМосква, 21 мая. Российских зрителей западного комедийного сериала «Великая» про императрицу Екатерину II разозлил темнокожий князь Ростов. Роль исполнил Абрахам Попула. Многочисленные негативные отзывы появились в Twitter.

По мнению пользователей, князь Ростов — это реальный персонаж, он не был темнокожим, поэтому такой выбор актера совершенно непонятен.

«Ростов был белый. Чем выиграет белый реально существовавший персонаж, если в художественном замысле он станет черным? Я реально не понимаю, это будет абсурд», — написал, в частности, @sash_boring.

Не обошлось и без шуток. Так, один из юзеров назвал Популу «князем Ростовым из Ростова-на-Конго».

Некоторые микроблогеры признались, что «киношная гипертрофированную толерантность американцев» уже выходит за рамки. Были и те, кто посчитал, что создатели сериала просто высмеивают русскую историю.

Поклонники сериала напомнили его критикам, что «Великая» — это сатирическое шоу, поэтому не нужно относиться к кастинговым решениям настолько серьезно. 

Обсуждая «Великую», пользователи вспомнили и другой образец «кинотолерантности» — сериал «Ведьмак», где эльфов и дриад исполняли темнокожие актеры, а также информацию о том, что знаменитый темнокожий Билли Портер (звезда сериала «Поза») сыграет фею-крестную в новой экранизации «Золушки».

Напомним, комедийный сериал «Великая» производства США, Великобритании и Австралии вышел 16 мая. Роль Екатерины II исполнила Эль Фаннинг, Петра III сыграл Николас Холт.

 

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