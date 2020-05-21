Лавров и Чавушоглу обсудили ситуацию в Ливии и Сирии

Москва, 21 мая. Главы МИД России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу по телефону обсудили внутриливийскую проблематику. Диалог между министрами стал продолжением российско-турецкого обмена мнениями по стабилизации Ливии.

Обе стороны подчеркнули важность скорейшего прекращения любых боевых действий, а также возобновления политических процессов под эгидой международного сообщества в лице Организации Объединенных Наций. При этом возвращение к такой работе возможно лишь в том случае, если участие в ней будут принимать все ливийские стороны. Главы МИД напомнили об итогах конференции в Берлине и принятых на ней решениях, которые до сих пор не были реализованы.

Лавров и Чавушоглу выразили готовность совместно работать в интересах урегулирования кризиса в Сирии, укреплять двустороннее взаимодействие по всем вопросам, связанным с достижением этой цели. Подтверждена приверженность договоренностям, разработанным в рамках астанинского формата. Министры напомнили о подготовке следующего саммита «астанинской тройки», сообщив о намерении продолжить реализацию протокола лидеров РФ и Турции от 5 марта по Идлибской зоне деэскалации, в том числе и в вопросе нейтрализации террористических группировок.