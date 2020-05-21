Перенджиев объяснил, как Трамп разыгрывает «китайскую карту» против Байдена

Москва, 21 мая. Президент США Дональд Трамп заявлением о Китае и своем политическом противнике Джозефе Байдене показал положительное отношение к распространению фейков и разжиганию информационной войны. Такое мнение выразил доцент кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Александр Перенджиев.

Глава Белого дома ранее обвинил КНР в «заинтересованности» в победе Байдена на президентских выборах 2020 года. Именно поэтому Пекин, как считает Трамп, ведет дезинформационную кампанию против Вашингтона. Президент уверен, что если демократ победит, Китай сможет «грабить» США.

Перенджиев считает, что американская сторона использует такие лживые заявления для внутренней политической борьбы. По его мнению, Трамп эксплуатирует разворачивающееся противостояние между Вашингтоном и Пекином в собственных целях.

«Своим заявлением он пытается доказать, что китайская сторона якобы поддерживает демократов и практически уже вмешивается в выборы США», — цитирует эксперта «Экономика Сегодня».

США давно уже обвиняют КНР в сокрытии информации о происхождении охватившего мир коронавируса и масштабах эпидемии, возникшей в китайской Ухани.

Пекин же не готов мириться с дезинформацией. Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что Вашингтон пытается очернить репутацию Китая, и потребовал перестать клеветать ради решения собственных проблем.

Как отметил Перенджиев, Трамп ранее сам столкнулся с обвинениями в якобы имевших место быть связях с Россией в ходе выборов в 2016 году, на которых он одержал победу. Никаких доказательств тогда найдено не было. Теперь глава Белого дома не может пойти тем же путем, поэтому вынужден искать новые способы давления.

«Трамп начал разыгрывать так называемую «китайскую карту» в ответ на ранее разыгранную против него «российскую карту», — объяснил Перенджиев.

Американский президент надеется, что устроенная им нечестная игра поможет одержать победу на выборах, а это лишний раз подтверждает наличие лживой конкуренции в Америке, констатировал эксперт.

Перенджиев предупредил, что США продолжат разжигать информационную войну, втягивая в нее все новые и новые страны.

Напомним, что Трамп стал третьим президентом в истории США, кому объявили импичмент. По мнению демократов, глава Белого дома задерживал одобренную Конгрессом военную помощь Киеву, требуя от президента Украины Владимира Зеленского начать расследование против сына Байдена. Сам глава Белого дома утверждал, что всего лишь требовал от украинских властей усилить борьбу с коррупцией в стране. 5 февраля Сенат США оправдал Трампа по всем пунктам обвинения.

На этом проблемы у президента не закончились. Сейчас глава Белого дома опасается неудачи на предстоящих выборах президента. Он имел высокие шансы на переизбрание, о чем свидетельствовали рейтинги, но пандемия коронавируса в корне изменила ситуацию. По данным социологов, фаворитом будущей кампании стал Байден — кандидат от Демократической партии, занимавший пост вице-президента США в кабинете Барака Обамы.