Бредихин: Сирия с Асадом может запустить «перезагрузку» Ближнего Востока для изгнания США

Бойцы Сирийской Арабской Армии вновь заблокировали путь американскому патрулю на севере Сирии. Не решаясь вступить в открытое противостояние, колонна оккупационных сил вынуждена была повернуть назад и вернуться на свою базу. О том, как Сирия стала преградой на пути США на Ближнем Востоке — в материале Федерального агентства новостей.

Сирийцы закрыли путь США

Новый инцидент с американским патрулем произошел в районе селения Умм аль-Хейр на севере провинции Хасака. Американский патруль был вынужден вернуться в район Телль-Тамра.

عناصر من #الجيش_السوري تمنع رتلاً أميركياً مؤلفاً من 4 آليات من دخول قرية أم الخير بريف #تل_تمر غرب محافظة #الحسكة #سوريا pic.twitter.com/uDOsRxtBLJ — Nadr Fares - نضر فارس (@nadrfares) May 20, 2020

Это уже не первый случай, когда сирийские военнослужащие и российская военная полиция блокируют путь силам США, которые незаконно оккупируют часть восточной и северо-восточной Сирии. В ряде случаев путь американцам преграждали местные жители, возражая против попыток США расширить свое влияние в регионе.

Напомним, Соединенные Штаты, опираясь на подконтрольные формирования, состоящие из курдских и арабских наемников, уже длительное время оккупируют в Сирии регионы, где находятся крупнейшие нефтяные месторождения — это северо-восток Хасаки, где расположены нефтяные поля Румейлана, и расположенная за Евфратом часть провинции Дейр эз-Зор.

Оккупация ради нефти

На подконтрольной территории американцы создали обширную сеть военных баз, которые поддерживают процесс экспансии, начавшийся с вторжения в Ирак в 2003 году. После нападений на американские базы в Ираке и усиления противодействия со стороны Ирана вслед за убийством в начале 2020 года в Багдаде генерала КСИР Касема Сулеймани США начали перебрасывать значительные силы в Сирию через незаконный пограничный переход «Семалка».

Контроль над нефтяными ресурсами является главной целью американской оккупации, которая проводится под предлогом борьбы с террористами запрещенного в РФ «Исламского государства»1. Об этом заявил ранее сам президент Дональд Трамп, похваставшийся тем, что США «оставили себе нефть». Оккупация важнейшего экспортного ресурса Сирии стала, наряду с санкциями, серьезнейшим ударом по сирийской экономике.

Тем не менее с поддержкой России сирийские силы, направляемые президентом Башаром Асадом, смогли разгромить основные силы ИГИЛ1 и прижать другие связанные с «Аль-Каидой»1 (запрещена в РФ) террористические группировки к границам Турции в Идлибе. Военная ситуация в Сирии стабилизирована и, несмотря на трудности, ведется восстановление страны.

Зона стабильности с сильным лидером

По словам главного редактора научно-аналитического журнала «Архонт» Антона Бредихина, Асад проявил себя как сильный лидер и несмотря на жесткое давление извне смог удержать Сирию от распада.

«Несмотря на прямую угрозу своей жизни, он не бросил страну, — чем сильно отличается, к примеру, от того же Виктора Януковича. Он стал лидером, которому удалось объединить сирийцев, стал для народа Сирии национальным героем и в дальнейшем, конечно, не оставит «собирания» всех земель Сирии в одно целое. Без него будущее Сирии пока что не видится», — отметил Бредихин.

По словам эксперта, главным достижением Башара Асада в минувшие годы стал территориальный разгром в Сирии террористического «Исламского государства», что спасло весь Ближний Восток от беспрецедентной волны насилия. Это сделало страну преградой на пути организованной США «арабской весны».

«Сирия превратилась, на мой взгляд, в зону стабильности, у нее есть все перспективы поддержать стабильность во всем арабском мире и, что самое важное, ее опыт можно будет транслировать на другие арабские государства, — указал собеседник ФАН. — Так, Ливан в ближайшее время также может пойти по пути Сирии. Постепенно избавляясь от американских войск, Ирак может стать следующей страной, о которой можно будет говорить как об «арабской стране нового типа» — стране, которая пережила американское вторжение и в дальнейшем сможет формировать свою государственность в национальных интересах, а не в интересах США».

«Точка сборки» для всего Ближнего Востока

Историк и политолог в беседе с Федеральным агентством новостей предположил, что с Асадом Сирия может стать ключом к «перезагрузке» всего современного Ближнего Востока и изгнанию США.

«На примере Сирии вполне можно рассматривать такую модель: думаю, необходимо возрождение существовавшего в XX веке сирийско-египетского союза, возможно создание какого-то интеграционного проекта с дальнейшими перспективами. Сирия с Асадом может стать точкой запуска процесса переконструирования всего Ближнего Востока, — предсказал Антон Бредихин. Россия, конечно же, поможет. Главное, чтобы данному процессу не мешали другие акторы, такие как Турция. Надо показать США, что их роль на Ближнем Востоке должна сводиться к минимуму, — должна, вероятно, ограничиться только Израилем и постепенно сходить на нет. Америке пора заниматься внутренними делами и прекращать тратить свои бюджеты на страны, к которым она никакого отношения не имеет».

1 Организация запрещена на территории РФ.