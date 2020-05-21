Вирусолог рассказал, когда ждать вторую волну коронавируса и какой она будет

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович не исключила, что вторая волна COVID-19 начнется сразу после первой. Доктор биологических наук, профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский оценил этот прогноз.

«Я думаю, что у Всемирной организации здравоохранения больше сведений, чем у меня, — сказал профессор Аграновский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Но в том, что вторая волна коронавируса будет, почти нет сомнений. И в первую очередь [это произойдет] в странах, которые пережили первую волну. Будет это, на мой взгляд, в осенне-зимний период».

Вирусолог отметил, что этого же мнения придерживаются и власти Японии, которые сегодня объявили о неизбежности второй волны COVID-19.

«Коронавирус будет циркулировать среди населения какое-то время, может быть, длительное. Другой вопрос, что вторая волна будет значительно мягче первой. Не будет такого резкого всплеска заражений и такой смертности, потому что у людей уже выработался иммунитет. Мы пока не знаем, насколько он долгий и сильный, но изучаем этот вопрос, в том числе с помощью тестирования на антитела», — сказал Алексей Аграновский.

По мнению вирусолога, как-то особенно подготовиться ко второй волне коронавируса невозможно.

«Ничего нового не придумаешь, все противоэпидемиологические меры были приняты сейчас. Но я бы отказался от чрезмерных и совершенно бесполезных ограничений вроде цифровых пропусков, штрафов за езду на личном автомобиле в Москве и запрета прогулок в парках. И заставлять людей носить маски на улице ни к чему!» — заявил профессор Аграновский.

Ранее в интервью ФАН вирусолог объяснил, почему ношение масок на свежем воздухе не только неэффективно, но и вредно.

Напомним, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что вторая волна коронавируса ожидается везде, где была первая. Люди должны понимать, что опасность заболеть сохраняется, и принимать меры предосторожности. По мнению Вуйнович, ограничительные меры нужно сохранять, пока не будет создана вакцина от COVID-19.

Добавим, по данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки 20 мая выявлено 8 849 новых случаев заболевания в 84 регионах страны. Общее число инфицированных достигло 317 544 человек. Россия находится на втором месте по количеству заболевших, на первом — США, где выявлено 1 593 039 случаев заражения, на третьем — Бразилия с 293 357 заболевшими. Общее количество инфицированных в мире на данный момент свыше 5,1 млн человек, из них 2 036 191 выздоровел, 330 084 — погибли.