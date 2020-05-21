ДПС вытащили школьника из «зыбучей» грязи. ФАН-ТВ

Появилось видео спасения школьника дорожным патрулем города Похвистнево Самарской области.13 марта этого года при патрулировании дорожной обстановки правоохранители заметили на обочине мальчика. Школьник был по колено в грязи и не мог выбраться и даже двинуться с места. Сотрудник ДПС протянул руку помощи.

«Госавтоинспекторы остановили патрульный автомобиль рядом с ребенком. Лейтенант полиции Сергей Панков помог мальчику выбраться из западни и вытащил его школьный ранец из грязи. Полицейский проводил малыша до ближайшего тротуара», — говорится в сообщении ГУ МВД России по Самарской области.

Также сотрудники ДПС предложили мальчику довести его до дома, но школьник отказался, сказал, что живет недалеко. После происшествия патруль продолжил осматривать дорожную обстановку.