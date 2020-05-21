«Яндекс» назвал самый популярный в России смартфон

Москва, 21 мая. Samsung Galaxy A51 со встроенной памятью 64 Гб стал самым популярным смартфоном в России по итогам апреля 2020 года. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Маркет».

На второй строчке рейтинга оказался смартфон Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/64 Гб, а третью позицию занял гаджет того же производителя Xiaomi Redmi Note 8T 4/64 Гб.

Не обошелся рейтинг и без продукции американской корпорации Apple. Так, iPhone 11 со встроенной памятью 64 Гб занял в списке четвертое место. На пятой строчке оказался Xiaomi Redmi Note 8 Pro 6/128 Гб, а на шестой — снова iPhone 11, но с памятью 128 Гб.

Кроме того, в топ-10 самых популярных в России смартфонов вошли iPhone XR на 64 Гб, Xiaomi Redmi 8 4/64 Гб, Samsung Galaxy A10 и Samsung Galaxy A71 6/128 Гб.

Как отметили в «Яндекс. Маркет», во время нерабочего месяца у россиян вырос спрос на бюджетные смартфоны. Так, средняя стоимость лидера рейтинга Samsung Galaxy A51 составляет 20 тысяч рублей. В феврале этот гаджет находился на седьмой строчке, хотя рост популярности устройства может быть связан и с тем, что A51 вышел лишь в начале 2020 года. Что касается смартфонов Apple, то в феврале более дорогой iPhone 11 с памятью 128 Гб был популярнее версии на 64 Гб.

Также в «Яндексе» сообщили, что в прошлом месяце самый низкий спрос на смартфоны наблюдался 1 апреля. В течение месяца активность покупателей росла, и 28 апреля спрос достиг пика.

Ранее эксперт назвал основные критерии для выбора смартфона. Он посоветовал отдавать приоритет современным моделям.