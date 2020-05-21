Хорошие новости России как ответ западной пропаганде обсудят в медиацентре «Патриот»

В четверг, 21 мая, в 14.00 Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проведут онлайн-эфир на тему «Хорошие новости России».

Федеральное агентство новостей дважды в месяц проводит конкурс актуальных публикаций «Хорошие новости России», победители которого выбираются из числа региональных журналистов, освещающих позитивную повестку.

В эту среду в ходе онлайн-эфира победители конкурса расскажут нашим читателям о своем понимании позитивной повестки, о реакции коллег и читателей на их победу, о своих профессиональных планах.

Мы выйдем на связь с представителями власти в регионе, обсудим причастность государства к хорошим новостям и умение создавать позитивную повестку. На примере новостей из Тулы о медсестре в купальнике мы обсудим, как хорошая и позитивная новость может стать плохой. Как разгораются скандалы там, где должна быть только улыбка.

Напомним, оперативный конкурс «Хорошие новости России» проходит параллельно с одноименным большим конкурсом ФАН. К участию в малом конкурсе принимаются авторские информационно-аналитические материалы, опубликованные или вышедшие в эфир в региональных СМИ в период не более чем за две недели до объявления очередного читательского голосования.

Вы сможете участвовать в опросе «Следует ли наказывать врачей и учителей за излишнюю сексуальность?», размещенном ниже этого анонса.

Вы можете задать свой вопрос в комментариях к этому анонсу на сайте ФАН.

Прямой эфир пройдет здесь.

Архив материалов и онлайн трансляции — здесь.

Медиагруппа «Патриот» и Федеральное агентство новостей (ФАН) приглашают к онлайн-участию в пресс-конференциях журналистов всех СМИ, вне зависимости от политических пристрастий.

Контакты пресс-центра «Патриот»:

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