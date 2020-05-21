Володин сообщил о новых случаях коронавируса у депутатов Госдумы

Москва, 21 мая. Экспресс-тест на коронавирус выявил COVID-19 у еще нескольких депутатов Госдумы. Об этом сообщил председатель нижней палаты Вячеслав Володин на пленарном заседании в четверг.

По его словам, антитела к новому коронавирусу были обнаружены у пяти парламентариев, о заболевании которых не было известно ранее.

«Я фамилии не буду называть и не имею права, коллеги, но экспресс-тест показал, что у нас еще выявлены депутаты, которые заболели», — сказал он.

Володин отметил, что если бы тестирование не было проведено, заразившиеся парламентарии присутствовали бы на заседании.

Оказалось, что они продолжали работать, даже когда почувствовали недомогание. В связи с этим Володин призвал коллег в случае плохого самочувствия остаться дома, поскольку средства телекоммуникации позволяют участвовать в работе палаты дистанционно, не считая пленарных заседаний.

Ранее спикер Госдумы сообщал, что коронавирусная инфекция выявлена у пяти парламентариев. Двое из них были госпитализированы, один уже выписался из больницы, а еще два находятся на лечении дома. При этом Володин также не называл фамилий.

После этого открыто в своем диагнозе призналась депутат Оксана Пушкина. Она пояснила, что заразилась, поскольку «месяц волонтерила на передовой», но пообещала вскоре «вернуться в строй».

Случаи COVID среди депутатов зафиксированы не только в Государственной думе, но и, в частности, в Московской областной. Парламентарий Иван Жуков, имевший положительный тест на коронавирус, не смог справиться с инфекцией и скончался в возрасте 64 лет, передает «Вечерняя Москва». Губернатор области Андрей Воробьев предложил наградить его орденом «За доблесть и мужество» посмертно, сообщает телеканал «360».