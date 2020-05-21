Путин наградил Шойгу орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени

Москва, 21 мая. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени с мечами главу Минобороны РФ Сергея Шойгу, которому 21 мая исполнилось 65 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Владимир Путин поздравил Министра обороны Сергея Шойгу с 65-летием и подписал указ о награждении главы оборонного ведомства орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами», — указано в сообщении.

Ранее Сергея Шойгу поздравил с днем рождения глава МИД РФ Сергей Лавров. Министр иностранных дел отметил, что очень дорожит дружбой с главой оборонного ведомства, а также пожелал Шойгу сохранять богатырское здоровье.

Сергей Шойгу родился 21 мая 1955 года в Туве. С 1994 по 2012 годы он возглавлял МЧС России, а затем стал министром обороны. В 1999 году Шойгу был удостоен звания «Герой Российской Федерации». Министр уже является обладателем орденов «За заслуги перед Отечеством» второй и третьей степеней.