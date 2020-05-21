Режиссер Трофим ответил Тарасовой, раскритиковавшей его фильм о фигурном катании «Лед»

Российский режиссер Олег Трофим философски отнесся к критике знаменитого тренера по фигурному катанию Татьяны Тарасовой в отношении снятого им фильма «Лед».

Олег Трофим в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей дал свою оценку высказываниям Тарасовой, отметив при этом, что любое ее мнение примет с уважением.

«Любой человек имеет право на свое мнение, даже такое острое, — сказал Трофим в ответ на заявление Татьяны Тарасовой о «бездарности» кинокартины «Лед». — Личный вопрос каждого — как его выразить теми или иными словами. Не смею обижаться на ее слова, и, в целом, проношу это мимо себя. Все-таки кино есть кино».

По словам режиссера, у Тарасовой есть своя позиция, ведь она всю жизнь провела в этом виде спорте, и очевидно, что для нее данная тема архиважна.

«Наверно, если ее что-то задевает, то задевает острее, чем, например, меня, человека, который с фигурным катанием не связан ничем, кроме работы над фильмом, — пояснил собеседник ФАН. — Но это не документальная драма, и, по большому счету, даже не о фигурном катании — оно выступало у нас в качестве декораций».

Создатели кинокартины, безусловно, учитывали особенности, проблемы, которые возникают внутри этого сложного вида спорта, то, сколько труда и сил он требует, обратил внимание Трофим.

«Действительно, очень многие жизни ломаются на этом пути, — подчеркнул режиссер. — Как и в любом виде спорта, на самом деле. И в футболе, и в хоккее, да где угодно. За всеми медалями стоит огромное количество слез, крови и пота. Но, тем не менее, даже эта позиция у нас мягко, скажем так, в фильме обрисована».

Однако главное при замысле съемок фильма «Лед» — отношения между людьми, отметил собеседник ФАН. Поэтому, в целом, лично он не испытывает никаких угрызений совести по поводу своей работы.

«Все-таки кино было не для фигуристов, а, наверное, для мам и девочек, которые хотят увидеть какую-то щемящую историю любви, — сказал Трофим. — И до них мы достучались! Кроме того, мне кажется, что нам все-таки удалось в ярком и красочном свете представить этот вид спорта как хореографию, как искусство».

Что же касается каких-то точных документальных историй о фигурном катании, то такой задачи перед создателями фильма и не стояло, свидетельствует режиссер.

«Может быть, Татьяна Анатольевна хотела увидеть другое кино, — предположил он. — Она не делала с нами эту картину. Может, если бы подключилась к нашему процессу, все выглядело бы иначе. Но у Тарасовой были другие дела, мне кажется, чуть более важные».

Трофим подчеркнул, что Тарасова — личность знаковая для всего фигурного катания, причем не только в России, но и во всем мире.

«Она легендарный тренер, так что ее мнение, даже такое резкое, я приму с уважением (улыбается)», — заключил он.

Ранее Татьяна Тарасова в интервью изданию «СтарХит» раскритиковала фильм «Лед», премьера которого состоялась еще в феврале 2018 года. Тренер заявила, что эта кинокартина абсолютно не заслуживает того внимания, которое ей досталось, и в ней есть «только глупость, тупость и бездарность»

Необходимо отметить, что «Лед» стал одним из самых прибыльных фильмов в истории российского кинематографа. При бюджете картины в 150 миллионов рублей сборы составили чуть более полутора миллиардов.

В главных ролях снялись Аглая Тарасова (не родственница Татьяны Анатольевны!), Александр Петров, Милош Бикович, Мария Аронова, Ксения Раппопорт, Ян Цапник и другие.