«Усатая» Кристина Асмус очаровала подписчиков в Instagram

Москва, 21 мая. Актриса Кристина Асмус рассмешила подписчиков селфи с усами. Многие подыграли Кристине и посоветовали не сбривать их, потому что они ей очень идут.

«Чет лень бриться, тысяча чертей! (орф. и пункт. автора сохранены. — Прим. ФАН)», — шутливо подписала пост «усатая» Асмус.

В многочисленных комментариях подписчики засыпали ее комплиментами.

«Не брейся, тебе и так хорошо», «Ходи так! Тебе идет», — написали фолловеры.

Не обошлось и без шуток.

«Истинная жена Эдуарда Сурового (сценический образ мужа Кристины комика Гарика Харламова. — Прим. ФАН)», — написал один из юзеров.

Кто-то назвал Асмус копией солиста Little Big Ильи Прусикина, кому-то она напомнила Игоря Николаева.

«Ну хоть в карантин-то можно расслабиться», «Никогда не говори девушке комплименты по поводу ее усов! Даже если они ей чертовски идут!», — посмеялись другие пользователи.

Как отмечает «Культуромания», шутки Асмус в соцсетях не всегда воспринимают доброжелательно. Часто они вызывают негативную реакцию. Так, в конце апреля она разозлила подписчиков шуткой о своей беременности. Волну негатива она получила и после недавнего видео с «дикими» танцами с «беременным» животом. Тогда многие заявили, что это «за гранью» и отписались от Асмус.

Нападкам актриса подвергается не только из-за своего юмора в Instagram, но и из-за своей работы. Так, из-за постельной сцены в фильме «Текст» ее подвергли настоящей травле. Ее супруг Гарик Харламов тогда заступился за нее и заявил, что гордится женой, пишет «Ридус».