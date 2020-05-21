Ученые предложили лучший способ борьбы с пандемией коронавируса

Москва, 21 мая. Международная группа ученых предложила лучший, на ее взгляд, способ борьбы с пандемией коронавируса, который заключается в чередовании карантина и периода его смягчения на протяжении полутора лет.

Для определения наиболее оптимальной продолжительности периодов самоизоляции и послаблений, специалисты использовали математическую модель, которая принимает во внимание массу параметров и позволяет дать прогноз по возможному распространению инфекции в полутора десятках разных стран.

Оказалось, что чередование 50-дневных периодов жестких ограничений с 30-дневными отрезками послаблений может снизить число «тяжелых» больных до приемлемого уровня, при этом давая экономике «глоток воздуха». Такой вариант, по мнению ученых, лучший, поскольку поможет препятствовать распространению инфекции и при этом снизить ущерб экономике.

Однако экономист Денис Ракша в беседе с НСН назвал такой подход нецелесообразным, в том числе и для России. По его мнению, попытка заставить людей жить по такому графику нивелирует возможный экономический эффект этого метода борьбы с коронавирусом.

В России с 12 мая начался поэтапный выход из режима ограничительных мер. Глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила такое решение тем, что в регионах страны наблюдаются разная эпидемиологическая обстановка и такие факторы, как, например, соблюдение населением режима самоизоляции.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн ранее заявил, что Россия преодолела пик эпидемии коронавируса и понемногу выходит на плато. Он обратил внимание, что в последние несколько дней наблюдается уменьшение числа новых случаев COVID-19.