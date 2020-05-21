Замглавы НМИЦ онкологии имени Блохина опроверг прогноз о росте смертности от рака в России

Всплеска онкологических заболеваний и повышения смертности среди больных с онкологией после окончания пандемии, вызванной коронавирусом, не ожидается. Так замглавы НМИЦ онкологии имени Блохина Александр Петровский прокомментировал данные, приведенные «Известиями», которые опубликовали мнение нескольких врачей, заявивших, что из-за пандемии COVID-19 серьезно пострадали пациенты неинфекционных отделений.

Перепрофилирование клиник под борьбу с коронавирусом и сложности с оказанием плановой помощи больным с онкологическими заболеваниями, в частности отмена операций, могут привести к повышению смертности от онкологии, заявил изданию завотделением Московской онкологической больницы №62 Илья Черниковский. По его словам, в связи с приостановкой обследований существенно снизилось выявление онкологии на ранней стадии.

«Поэтому осенью, когда многие вернутся с дач, мы ожидаем взрыв онкологической заболеваемости, особенно с запущенными стадиями. Нагрузка на специализированные учреждения сильно возрастет», — отметил Черниковский.

Замдиректора по развитию онкологической помощи в регионах ФГБУ «НМИЦ онкологии имени Н. Н. Блохина» Александр Петровский опроверг этот прогноз.

«Во-первых, практически нет перепрофилирования онкологических учреждений, — отметил Петровский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Во-вторых, все крупнейшие онкологические клиники продолжают оказывать помощь больным, без каких-либо сокращений. Так что, откровенно говоря, мы не ожидаем роста смертности от рака».

Собеседник ФАН напомнил, что в России действует национальный проект «Онкология», в рамках которого поставлен ряд задач по выявлению заболеваний на ранних стадиях и уменьшению смертности среди онкологических больных. От выполнения этих задач никого не освобождали, отметил онколог.

«У нас же есть национальный проект, в рамках которого есть ежегодные целевые показатели, которые должны демонстрировать снижение смертности от онкологических заболеваний, — говорит врач. — Может быть, целевой показатель по снижению смертности не будет достигнут и снижения в той мере, как бы нам этого хотелось, не произойдет. Но ожидать резкого роста смертности от онкологических заболеваний, на мой взгляд, не приходится».

На вопрос корреспондента ФАН: «То есть, не стоит разводить панику и запугивать людей?», Александр Петровский ответил:

«Нет, не стоит. Не вижу для этого причин».

Ранее в рамках большого интервью Федеральному агентству новостей замглавы НМИЦ онкологии имени Блохина (крупнейшей онкологической клиники России и Европы) рассказал об особенностях организации онкологической помощи в условиях пандемии COVID-19.

Теме оказания помощи неинфекционным больным на фоне борьбы с коронавирусом был также посвящен онлайн-эфир ФАН, который прошел в медиацентре «Патриот».