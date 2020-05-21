Жителя Сахалина оштрафовали на 300 тысяч рублей за фейк о коронавирусе

Южно-Сахалинск, 21 мая. Житель Сахалина признал в вину в распространении ложной информации о борьбе с коронавирусом, сообщил журналист Александр Малькевич.

Мужчина написал письмо губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко, в котором принес извинения сотрудникам государственных учреждений.

Турист вернулся в Южно-Сахалинск из Таиланда 27 апреля. По прилету в аэропорт он записал видео, заявив, что россиян не обеспечили защитными костюмами.

После публикации ролика в Интернете делом заинтересовались сотрудники Дальневосточном транспортной прокуратуры. В отношении жителя Сахалина возбуждено дело по статье о фейках, ему назначили штраф в размере 300 тысяч рублей.

Как пояснили в правительстве региона, всем прибывшим из Таиланда россиянам выдали по два комплекта защитной одежды, а также маски и перчатки. Костюмы им разрешили снять только после дезинфекции.

Ранее сообщалось, что в Москве следователи нашли человека, распространявшего фейки и гуманитарной помощи из Китая. Сотрудники Роспотребнадзора предупреждают интернет-ресурсы об ответственности за тиражирование фейков.