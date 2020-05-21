Салтыкова показала фото «изуродованной» пластикой Овсиенко

Москва, 21 мая. Звезда 90-х Ирина Салтыкова опубликовала совместное фото с другими известными певицами того периода: Татьяной Булановой и Татьяной Овсиенко. Общее селфи артисток стало поводом для обсуждения в Сети — пользователи отметили, что изменившуюся с годами Овсиенко узнать крайне сложно.

Звездное селфи Салтыкова выложила у себя в Stories, при этом она лаконично подписала снимок.

«Три девицы», — написала она в Instagram.

Салтыкова и Буланова на фото узнаются мгновенно, но в чертах лица Овсиенко сложно разглядеть знаменитую и любимую многими артистку.

В то время как подписчики Салтыковой неустанно пишут ей комплименты, отмечая молодость и красоту, которые ей удается сохранять десятилетиями, фолловеры Овсиенко не скрывают ужаса, испытываемого при просмотре ее сегодняшних фото.

На странице звезды в социальной сети практически под каждым постом можно увидеть весьма жесткие комментарии.

«Господи! Татьяна! Всю жизнь слушала ваши песни и боготворила вашу красоту! Что вы с собой сделали? Кукла на веревках! Честно, страшно смотреть на вас!» — написала liudmilapopova472. «Татьяна, ради Бога, не колите больше гиалуронки в среднюю часть лица, оно будет все больше раздуваться», — взмолилась scarlettdivine8. «А кто это?» — не узнала артистку maiia8464. «Невозможно смотреть на губы, ну кто им говорит, что это будет красиво? Ну кто?» — задалась вопросом elpetaf. «Не хочу обидеть, но вас так изуродовали, до неузнаваемости, просто уничтожили вашу природную красоту! Берегите себя, больше не рискуйте», — предостерегла petrovamariia781.

Напомним, что ранее интернет-пользователей удивила фотография Овсиенко с продюсером Бари Алибасовым. Как уточняет телеканал «360», фанатов изумили изменения во внешности артистки. Они заявили, что 53-летняя певица провела слишком много косметологических и пластических операций.