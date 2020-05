Салтыкова показала фото «изуродованной» пластикой Овсиенко

Любые события надо воспринимать смиренно ну, значит, так надо. Не смирилась лишь с одним. Но если честно, и сейчас считаю, что еще не вечер. #татьянаовсиенко #овсиенко

A post shared by Татьяна Овсиенко (@tatiana_ovsienko_) on Aug 13, 2019 at 3:34am PDT