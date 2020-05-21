Онколог рассказал, что делать больным раком пациентам во время пандемии

Москва, 21 мая. Больные раком в России могут рассчитывать на экстренную хирургическую помощь в условиях пандемии. Об этом рассказал главный врач-онколог Европейской клиники хирургии и онкологии Андрей Пылев.

По его словам, небольшие сложности есть в сфере плановой помощи, что может сказаться на перспективах лечения. Как пишет издание URA.RU, многие больницы сейчас перепрофилированы для пациентов COVID-19. Как уточнил специалист, доступность клиник для условно плановой помощи онкобольных может быть снижена.

«Клиники под экстренные вещи, экстренную хирургию, они работают. Те вещи, которые носили условно плановый характер, с ними есть определенные сложности», — подчеркнул он.

Пылев уточнил, что если пациент находится в условной онкологической ремиссии, то можно сдвинуть контрольное обследование на 1–2 месяца.

«Если речь идет об онкологической помощи в связи с наличием заболевания, то она, конечно, должна быть», — добавил он.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что Россия уже преодолела пик эпидемии коронавируса и понемногу выходит на плато. По словам эксперта, здесь важно не число выздоровевших, а количество новых случаев. Альштейн напомнил, что с начала мая в России каждые сутки регистрируют примерно одинаковое число людей с коронавирусом. Кроме того, в последние несколько дней наблюдается снижение — количество новых случаев, выявленных за день, не доходит до 10 тысяч.

Вирусолог добавил, что его утверждение нельзя назвать стопроцентно верным, но похоже, что пик эпидемии в России преодолен. Кроме того, эксперт полагает, что число новых случаев, выявленных за сутки, постепенно будет снижаться. Также Альштейн прокомментировал предположения, что количество новых случаев в России якобы снижается в связи уменьшением числа тестирований.

Число новых случаев коронавируса, выявляемых за сутки в нашей стране, не превышает десяти тысяч в течение последних пяти дней.