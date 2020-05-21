Владимир Зеленский подвел итоги года как Петр Порошенко

После трехчасовой пресс-конференции Владимира Зеленского украинские СМИ и соцсети весь день наперегонки подводили ее итоги и пришли примерно к одним и тем же выводам. Во-первых, «народный президент Зе» начинает все больше напоминать Петра Порошенко. Во-вторых, похвастаться за год ему оказалось, по сути, нечем. В-третьих, Зе освоился во власти — научился ловко уходить от ответов на очевидные вопросы, отказываться от предвыборных обещаний и к тому же собрался идти на второй срок.

«Как политик Зеленский по-прежнему очень и очень слаб. А судя по постоянному сравниванию себя с Порошенко — еще и не самодостаточен. Даже год спустя он не способен существовать вне режима «антитезы своего предшественника», — пишет обозреватель киевского издания «Деловая столица» Алексей Кафтан. — Своим общением с прессой он наглядно продемонстрировал, что в реальности нет места киногероям. И актер, сыгравший Голобородько, вовсе ему не тождествен. За этот урок его можно было бы поблагодарить — если бы граждане этот урок усвоили. Но этого нет и в помине. И именно это может позволить Зе баллотироваться на следующих выборах с хорошими шансами на успех».

«Радует и эволюция от приснопамятного «услышу каждого» до «уважаю каждого». Хотя хамоватая мелочность в общении с журналистами, нет-нет, да и выдавала в Зеленском черты Виктора Януковича — правда, куда более компактного и лучше вуалирующего свои угрозы. Порой во Владимира Александровича вселялся и Петр Порошенко — и тогда уж вовсю глумился над аудиторией пафосным пустословием. Впрочем, победитель дракона, как известно, и сам становится драконом», — замечает Кафтан.

Киевский журналист Анастасия Товт в соцсетях искренне удивлялась формату пресс-конференции, на которой «президента некому прикрыть зонтом от дождя, и он просится у журналистов в туалет».

«Люди, которые сейчас у власти, до этого снимали сериалы, фильмы и концерты. И каким-то образом умудрялись четко вписываться в тайминг. Неужели сейчас нельзя было рассчитать число журналистов и время так, чтобы все успели задать вопросы? И не перебивать журналистов на полуслове из-за того, что «президент тоже человек, и ему надо на минутку отлучиться»? Можно как-то хотя бы эти «туалетные паузы» организовать по-человечески? Это уже не сериал «Слуга народа», а «Слуга Мендель» какой-то получается. Смешно, — пишет Товт. — С другой стороны, Зе не сказал сегодня ничего нового. Кроме публичной демонстрации президентских амбиций и массы «перлов» — не экспромтов, а невольных оговорок и двусмысленностей. Вроде «заниматься иранской трагедией, в которой мы тоже победили» или «нового генерального прикурора». Так что вслед за сборниками «бушизмов» и черномырдинских афоризмов пора начинать составлять брошюру «зеленизмов». Причем самым главным перлом стала фраза «они там разные» — в ответ на вопрос о присутствии российских войск в Донбассе. Думается, этот перл российские каналы быстро разгонят как бесплатный анонс».

Нардеп от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин указал, что большинство ответов Зеленского на вопросы прессы, увы, не были оригинальными.

«Многих удивила пустота и неоригинальность ответов Зеленского на пресс-конференции. Не отметился он и удачными импровизациями за год президентства. Это подтверждает правило: быть хорошим актером-комиком не значит быть хорошим юмористом. Зеленскому всегда писали шутки другие, а он их талантливо отыгрывал. Импровизация — не его конек», — считает Волошин.

Политолог, глава Украинского института политики Руслан Бортник главным тезисом Зеленского в ходе общения назвал его заявление о втором президентском сроке.

«Главный тезис пресс-конференции президента – «возможно, пойду на второй срок, я пришел всерьез и надолго». Главный вывод из общения — Зеленский явно устал (три часа 20 мая против 14 часов октябрьского «Зе-марафона»-2019). Кроме того, президент оказался явно не готов подводить хоть какие-то итоги года — у него не было ни аудита страны, ни анализа социально-экономической и политической ситуации на Украине. Более того — похоже, у Зе даже нет четкого видения ее будущего», — констатировал политолог.

Бортник отметил — президент явно гордится своими высокими рейтингами и борьбой с коронавирусом, ревниво относится к критике в СМИ и берет на себя всю ответственность за кадровую политику.

«Также его реально волнуют местные выборы (особенно в Киеве) и «пленки Деркача». В целом — хороший формат, много отличных вопросов от журналистов и эмоциональных ответов от президента. Но, увы — крайне мало какой-либо новой информации и содержательных ответов», — резюмировал Бортник.

Наиболее жестко прокомментировала заявления президента Зе журналистка издания «Страна» и видеоблогер Олеся Медведева.

«Это полный провал! — заявила она. — Вопрос о правах русского языка у него «не стоИт», и дискриминации русских у нас никакой нет. Глава МВД Арсен Аваков у него «красавчик». Пять тысяч гривен на месяц для жизни на Украине — это у него не бедность! «Реформы есть, а вы просто слепые и тупые, их не видите». По Донбассу у него тоже «все движется», а вы — просто провокаторы. Какой-то Петр Алексеевич Зеленский. Омерзительно».

Киевский журналист Денис Иванеско довольно едко прокомментировал выступление Зеленского.

«Зеленский каждый сложный вопрос превращал в «конкурс капитанов», — напомнил он о прошлом президента, связанном с КВН. — Было видно, что его трудно переиграть, даже журналистам с опытом. Труднее всего Зе давались простые вопросы, в ответ на которые ему приходилось оправдываться. В целом, эмоций у Зе было много, а процитировать, по сути, и нечего. Всю повестку-2019 Зе окончательно «выкинул на свалку». Люстрацию не отменил, языковой закон не изменил, никого из воров не посадил. И даже не оправдывался за продолжение политики Порошенко. Ну и мира в Донбассе ему не видать как собственных ушей».

«Не делать ничего плохого» — недостаточно для президента, — считает Иванеско. — Украинцы ждут выполнения обещаний. Но чтобы сегодня на Украине смотреть украинское ТВ на русском, Зеленский предлагает… переехать в Крым или Донбасс и там наслаждаться госканалом «Дом». Выходит, что его главное достижение — победа над еще худшим президентом Порошенко. Главная же Зе-цитата для меня: «Мы — серьезная страна, но бедная». То есть понтов-то у власти много, а кушать многим гражданам нечего».

В свою очередь известный украинский обозреватель и порохобот Виталий Портников отметил, что «весь сухой остаток пресс-конференции Зеленского — декларация его готовности идти на второй срок».

«Таким образом, «обнулилось» еще одно обещание Зеленского, данное в ходе предвыборной кампании. Тогда Зеленский уверял, что «не заинтересован во власти и идет на один срок», — напомнил Портников. — Уже тогда было ясно, что бывшему телекомику понравится пребывание на Банковой и он не сможет так быстро от этого отказаться. Зеленский воспринимает свое президентство как продолжение телесериала — рейтинги, софиты, всенародная популярность и никакой ответственности. Ответственность — она на других».

Аналитик отмечает — если Зе собирается баллотироваться вновь, ему необходимо постоянно «перетряхивать» кабмин Украины, проводить досрочные парламентские выборы, менять генпрокуроров и т.д.