Пургин рассказал о «слабом звене» в противостоянии ЛДНР с Украиной

Слабым звеном в противостоянии народных республик Донбасса с Украиной являются неразвитые институты гражданского общества. Об этом, комментируя возможную активность украинских НКО на территории ЛДНР, корреспонденту Федерального агентства новостей рассказал общественно-политический деятель Донецкой Народной Республики, основатель движения «Донецкая республика» Андрей Пургин.

Напомним, ранее в интервью ФАН Андрей Пургин заявил, что тактические шаги действующего президента Украины Владимира Зеленского в регионе в ближайшей перспективе будут напоминать деятельность НКО. Таким образом, Киев, по мнению Пургина, попытается перевести противостояние в политическую плоскость при неизменности курса на завершение конфликта в Донбассе победой Украины.

«Сомнительно, чтобы в ДНР и ЛНР заходило финансирование от украинских некоммерческих организаций, — отметил он. — Зачем заходить, если можно через эти самые украинские НКО втянуть в диалог нашу сторону? А нам предъявить нечего, потому что у нас очень слабая политическая составляющая. Зачем финансировать нас, если можно финансировать Гармаша из «Острова» (Сергей Гармаш, главред украинского интернет-издания «Остров». — Прим. ФАН), Казанского (Денис Казанский, украинский блогер и журналист». — Прим. ФАН), Сивоху (Сергей Сивохо, украинский актер». — Прим. ФАН), и многих других? Я могу назвать десятка два фамилий…Нам на данный момент некого посадить напротив них».

Чтобы исправить эту ситуацию, по мнению Андрея Пургина, республикам самим необходимо вкладывать средства в организации и персоналии, которые могли бы вести от имени ЛДНР переговоры на уровне общественных организаций.

«Проблема в том, что со стороны республики нет вложений в подобное, — констатировал собеседник ФАН. — Поэтому, когда переговоры переносятся на уровень общественных организаций, получается, что с нашей стороны просто некого поставить. Мы, конечно, можем радоваться, что здесь нет НКО противника, но здесь нет и того, кто на этом уровне будет противнику противостоять».

Основатель «Донецкой республики» уверен, что гражданскому обществу, взращенному на НКОшные деньги со стороны Украины, должны противостоять местные активные общественники внутри самих республик.

«Если на территории республик нет гражданского общества — это проигрыш. То есть, гордиться тем, что сюда не зашли вражеские НКО, можно, но это контрпродуктивно. Потому что нужно смотреть, какой получим результат», — подытожил общественный деятель ДНР.

Ранее в беседе с ФАН Андрей Пургин, комментируя годовщину президентства Владимира Зеленского, заявил о том, что действующий глава Украины пытается перевести противостояние с народными республиками в политическую составляющую. В перспективе, по мнению собеседника ФАН, действия Зеленского в регионе будут напоминать деятельность НКО. При этом стратегически он по-прежнему придерживается курса на завершение конфликта в Донбассе победой Киева, взятого еще его предшественником, Петром Порошенко, используя при этом другие тактически шаги.