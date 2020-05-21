Сирия, 21 мая. Взрыв ручной гранаты на рыночной площади в Дейр-эз-Зоре убил трех человек. В Алеппо боевики подконтрольной Турции «Сирийской национальной армии» обстреляли позиции правительственных войск. В Идлибе по вине турецких пограничников погиб ребенок. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: открыли ответный огонь по опорным пунктам «Хайят Тахрир аш-Шам» в Идлибе, по неподтвержденным данным, понесли потери при столкновении с протурецкими силами в Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1): подозревается в нападении на патруль курдских боевиков в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: открыли огонь по гражданскому автомобилю в Идлибе.

Международная коалиция: проводит военные учения на базе ВС США в Дейр-эз-Зоре.

Провинция Алеппо

В восточной части провинции продолжились провокации со стороны протурецких формирований. Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), утром боевики «сирийской национальной армии» обстреляли окраины города Аш-Шиюх ат-Тахтани, занятые боевиками «Демократических сил Сирии». Несколько самодельных снарядов упали рядом с основными городскими объектами, в результате обстрела были повреждены несколько зданий и ранения получили два мирных жителя. Также, согласно информации источника, под огонь попал блокпост сил внутренней безопасности SDF «Асайиш».

Столкновения между сирийской армии и протурецкими боевиками произошли к югу от города Аль-Баб. Источник в сети Twitter @ NotWoofers сообщает, что в результате взаимного обстрела потери понесли обе стороны. Сообщается о раненых среди обеих сторон. Со стороны официальных СМИ данных о раненых и убитых в рядах САА не поступало.

Провинция Дейр-эз-Зор

Пользователь Twitter @ VivaRevolt сообщает, что ВС США проводят военные учения на базе близ нефтяного месторождения Аль-Омар.

Позднее пресс-центр сил внутренней безопасности «Демократических сил Сирии» «Асайиш» отчитался о ходе рейдов в населенных пунктах Бусейра, Дашиша и Шхиль. Согласно информации, в ходе рейдов с 11 по 17 мая курдским боевикам удалось нейтрализовать несколько «спящих ячеек» «Исламского государства». В ходе рейдов пять террористов были ликвидированы, еще семь заключены под стражу. Также SDF удалось зачистить несколько схронов с боеприпасами и материалами для изготовления самодельных бомб. Однако, несмотря на меры по повышению безопасности, принятые боевиками SDF, нападения в зонах их контроля не прекратились.

На юге провинции неизвестный боевик совершили нападение в центре города Хаджин. Как сообщает источник в Twitter @Sada_AlSharqieh, неизвестный бросил ручную гранату в патруль «Асайиш», после чего скрылся с места преступления. В результате взрыв гранаты ранениям получили трое гражданских лиц, раненных среди курдских боевиков нет. В нападении подозревают террористов «Исламского государства».

Провинция Даръа

Как передает медиаресурс SOHR, «спящие ячейки» совершили вылазку в поселении Тель-Шихаб, где застрелили на улице мирного жителя. Пока что ни одна из вооруженных группировок не взяла на себя ответственность за убийство гражданского лица. Военные эксперты предполагают, что за серией нападений на граждан и официальных представителей власти и военнослужащих в Даръа стоят бывшие члены распавшегося в 2018 году «Южного фронта», которые ушли в подполье и получают поддержку от американских военных с военной базы «Ат-Танф», которые финансируют и обучают боевиков различных вооруженных бандгрупп с целью дестабилизации обстановке на юге Сирии.

Провинция Идлиб

На рассвете возобновились боестолкновения на линии разграничения сил Сирийской Арабской Армии (САА) и боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» и союзных группировок. По информации агентства Halab Today, перестрелки зарегистрированы у поселения Сафухан и Аль-Фатира, где САА в ответ на провокации со стороны группировки открыла огонь из артиллерии по опорным пунктам.

Портал SOHR сообщает, что погранвойска Турции нанесли удар по автомобилю с гражданскими лицами, которые якобы пытались незаконно пересечь границу к западу от города Идлиб. В результате атаки погиб ребенок, тяжелые ранения получили его мать и брат. По данным источника, число сирийских граждан, убитых и раненных турецкими военнослужащими с начала вооруженного конфликта в Сирии в 2011 году, выросло до 449 человек. Среди них 79 несовершеннолетних лиц.

1 Организация запрещена на территории РФ.