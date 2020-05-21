Биологи нашли у коронавируса три повышающие его заразность подтипа

Хобарт, 21 мая. Коронавирус разделился на три отдельных подтипа, у каждого из которых есть свой набор мутаций в ключевых генах. Такой вывод сделала группа молекулярных биологов под руководством доцента Тасманийского университета в Хобарте Майкла Чарльстона.

Специалисты проанализировали геномы нескольких тысяч штаммов SARS-CoV-2 и по итогам исследования заявили о том, что в мире циркулируют три разные линии вируса, отличающиеся с точки зрения эпидемиологии.

Первые две из них ученые назвали «линией A» и «линией B». По их словам, они по своим свойствам похожи на подтипы S и L, которые ранее предложили специалисты из Китая. Ученые полагают, что эти подтипы появились в ноябре или декабре 2019 года — в самом начале развития эпидемии. Сначала «линии» распространились по КНР, а затем попали в другие страны Азии и в США.

Третий найденный биологами подтип, так называемая «линия C», появился в конце февраля 2020 года на территории Европы. Сейчас это самая распространенная разновидность вируса в мире.

«Для «линии C» характерна высокая скорость роста», — добавили специалисты.

Исследователи считают, что такие изменения не только повысили заразность вируса. но и сделали его более изменчивым, ускорив процесс накопления мутаций в его геноме.

Напомним, что вспышка коронавируса произошла в КНР в конце прошлого года, очагом стал город Ухань. Инфекция поразила практически все страны, больше всего пострадали США, Испания, Великобритания, Италия и Франция.

В мире выявлено более пяти миллионов случаев заболевания, число летальных превысило отметку в 300 тысяч. Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила о пандемии.

В Китае высказали предположение, что SARS-CoV-2 в Ухань завезли американские военные. Причиной такого заявления стала публикация о создании подобного вируса, опубликованная в научном журнале Nature Medicine за 2015 год.