В ДНР возмутились словами Зеленского об обстреле украинской армией террористов

За год Владимир Зеленский фактически не выполнил ни одного из своих программных лозунгов, главным из которых было обещание прекратить обстрел Донбасса. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Народного совета ДНР, лидер фракции «Донецкая Республика» Валерий Скороходов.

«Кровавая ложь»

Как отметил Скороходов, пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского, приуроченная к годовщине его вступления в должность, в целом «была переполнена цинизмом и откровенным игнорированием объективной реальности». Его высказывания насчет Минских соглашений, экономической ситуации внутри Украины, ситуации в Донбассе не имеют ничего общего с действительностью, уверен политик.

«В большей степени меня, как и всех жителей Донбасса, возмутили слова украинского президента о том, что ВСУ здесь стреляют по террористам и только по ним. Это наглая, кровавая ложь. Факты обстрелов гражданских объектов со стороны украинской армии зарегистрированы международными организациями, есть множество видео- и фото-свидетельств военных преступлений ВСУ», — пояснил Валерий Скороходов.

По его словам, примеры последних нескольких недель только подтверждают бесчеловечность преступлений вооруженных формирований Украины. И эти примеры никак нельзя списать на случайности или ошибки.

«Когда гранату из беспилотного аппарата сбрасывают на девушку, не может идти речи о случайности. Когда намеренно обстреливают людный район населенного пункта из минометов, не может идти речи об ошибке. Когда от обстрелов гибнут или получают ранения дети, подростки, люди пенсионного возраста — это преднамеренные действия, которые попадают под самые жесткие статьи международного трибунала», — добавил политик.

«На людей плевать»

По мнению Скороходова, на этом фоне ужимки Владимира Зеленского перед камерами украинских и европейских СМИ выглядят как пример «абсолютного презрения» к человеческим жизням, к понятиям справедливости, честности и открытости. Политик ДНР обвинил украинского президента в отработке сценария, прописанного его западными кураторами.

«На людей ему просто наплевать. При этом, судя по его ответам на другие вопросы журналистов, наплевать ему и на граждан Украины. Ничего кроме высокой оценки собственной бездеятельности там не прозвучало. Резюмируя, можно сказать, что год назад украинцы стали жертвами колоссальной политической аферы. Им навязали выбор президента, которому наплевать на Украину, на мирное урегулирование, который не отвечает ни за свои слова, ни за слова членов своей команды. За год Зеленский фактически не выполнил ни одного из своих программных лозунгов, главным из которых было обещание прекратить обстрел Донбасса», — добавил Валерий Скороходов.

По мнению политика, на все обещания Зеленского, озвученные на пресс-конференции, не стоит обращать никакого внимания. «Все равно он будет делать только то, что ему разрешат его хозяева», уверен Скороходов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.