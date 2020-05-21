Муцениеце назвала причину развода с Прилучным

Москва, 21 мая. Актриса Агата Муцениеце назвала причину своего развода с Павлом Прилучным. По словам женщины, их брак распался из-за физического насилия, которое Павел позволял себе по отношению к ней.

О своем намерении развестись с Прилучным Муцениеце заявляла в феврале этого года, но тогда она не сказала, почему она хочет разорвать отношения с отцом своих детей. В апреле Агата призналась, что Павел поднимает на нее руку. При этом она заявила, что все равно любит Прилучного «назло всему» и даже попросила у него прощения. Все это было сделано в стихотворной форме, пишет «Культуромания».

На днях Агата вышла в прямой эфир в Instagram и снова рассказала подписчикам о том, что их союз с Прилучным распался. Она еще раз подтвердила, что причиной развода стало рукоприкладство со стороны Павла. По словам Агаты, муж делал это в состоянии алкогольного опьянения. Муцениеце добавила, что ее можно считать последним человеком, у которого надо спрашивать о том, в чем состоит секрет идеального брака.

Актриса добавила, что единственное, что она поняла за время брака с Прилучным — то, что нельзя нарушать границы желаний своего партнера. То есть, если муж или жена, например, хочет сниматься в кино или куда-то поехать, то запрещать это нельзя.

Ранее о проблеме домашнего насилия, усилившегося во время самоизоляции, заявила уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, количество таких преступлений с 10 апреля выросло в 2,5 раза, отмечает НСН. Однако в МВД эту информацию не подтвердили. По данным ведомства, в апреле семейно-бытовых преступлений было зарегистрировали на 9% меньше, чем в апреле прошлого года.