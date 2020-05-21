Коронавирус в России: главное на 21 мая, статистика по регионам, 127 жертв среди россиян

Федеральное агентство новостей представляет актуальную на утро 21 мая 2020 года информацию о распространении новой коронавирусной инфекции в России и мире.

COVID-19 в России

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки 20 мая выявлено 8 849 новых случаев заболевания в 84 регионах страны. Общее число инфицированных в России достигло 317 544 человек, из которых 92 681 выздоровел, 3 099 умерли.

На данный момент в России проведено свыше 7,8 млн тестов на коронавирус. Кривая заражений стабильно идет вниз. По подсчетам ТАСС, коэффициент распространения коронавирусной инфекции в РФ на сегодняшний день снизился на 0,01 до 0,91. Этот показатель отражает скорость распространения заболевания и держится в районе 0,9 уже шестой день подряд.

Статистика по регионам

Топ-10 регионов по числу заразившихся коронавирусом возглавляет Москва. За сутки в столице выявлено 2 913 новых случаев, общее количество заболевших достигло 155 219 человек. При этом в Москве за сутки выздоровели 3 746 человек. И это второй день подряд, когда число выздоровевших в столице превышает количество заболевших.

На втором месте по количеству заболевших COVID-19 — Подмосковье. Там 30 983 зараженных (плюс 299 за сутки), на третьем — Петербург, где 12 203 заболевших (плюс 104 за сутки).

Далее следуют Нижегородская область (7 413, плюс 53 за сутки), Дагестан (3 746, плюс 41 за сутки), Краснодарский край (2 974, плюс 26), Ростовская область (2 926, плюс 33), Калужская область (2 871, плюс 21), Тульская область (2 824, плюс 22), Красноярский край (2 821, плюс 22).

Жертвы коронавируса

За минувшие сутки в России умерли 127 человек с подтвержденным COVID-19, 68 из них — в Москве.

Если же говорить о регионах, где самая высокая летальность от коронавируса (соотношение числа погибших к количеству заболевших), то здесь лидирует Удмуртия, где этот показатель равен 2,59%. На втором месте Ингушетия, где летальность составляет 2,18%, на третьем — Ставропольский край с 1,97%. Далее следуют Кемеровская область (1,92%), Коми (1,84%), Псковская область (1,82%), Магаданская область (1,46%), Адыгея (1,43%), Хакасия (1,38%) и Севастополь (1,35%).

В целом по России летальность от коронавируса составляет 0,99%.

COVID-19 в мире

По данным на 11 утра 21 мая, в мире зарегистрировано 5 103 544 инфицированных коронавирусом, из которых 2 036 191 выздоровели, 330 084 — погибли.

Больше всего случаев заражения зафиксировано в США — 1 593 039. Там же и самая высокая смертность от заболевания — 94 994. Россия находится на втором месте с 317 544 заболевшими и 3 099 умершими.

На третьем месте по количеству инфицированных — Бразилия. Там 293 357 заболевших и 18 894 умерших. В Испании 279 524 заболевших и 27 888 умерших, в Великобритании — 248 818 инфицированных и 35 704 погибших, в Италии — 227 364 и 32 330, во Франции — 181 575 и 28 239, в Германии — 178 531 и 8 270, в Турции — 152 587 и 4 222, в Иране — 126 949 и 7 183.

Если же говорить о летальности, то самая высокая — 16,35% — зарегистрирована в Бельгии, где на 55 983 заболевших приходится 9 150 смертей. Во Франции летальность составляет 15,56%, в Британии —14,35%, в Италии — 14,22%. В США этот показатель равен 5,97%, в России, напомним, 0,99%.