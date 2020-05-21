МВД Украины сообщило о гибели командира батальона «Луганск-1» в Донбассе

Киев, 21 мая. Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» Сергей Губанов погиб при выполнении задания в Донбассе. О его смерти рассказали в пресс-службе МВД Украины.

По данным ведомства, происшествие случилось накануне вечером в районе поселка Трехизбенка.

«Во время выполнения задания командования штаба Операции объединенных сил он и трое бойцов батальона патрульной службы полиции особого назначения «Луганск-1» получили осколочные ранения», — говорится в сообщении.

Пострадавшим бойцам оказали необходимую медицинскую помощь. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв антиконституционного государственного переворота. За годы боевых действий на юго-востоке Украины погибли тысячи человек.

За последний месяц Вооруженные силы Украины существенно усилили обстрелы территорий республик. В комментарии Федеральному агентству новостей депутат Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила, что такой тяжелой обстановки на линии разграничения в Донбассе за последние несколько лет еще не было.