МИД России начал подготовку ко второму саммиту «Россия-Африка»

Пандемия в ближайшем будущем закончится, и жизнь вернется в привычное русло. Пока во всем мире медики отвержено борются с коронавирусной инфекцией, МИД РФ занят подготовкой ко второму саммиту «Россия-Африка».

19 мая на сайте дипведомства было опубликовано решение о назначении замдиректора Департамента Африки МИД России Олега Борисовича Озерова на должность Посла по особым поручениям и руководителя секретариата «Форума партнерства Россия-Африка», который будет отвечать за проведение второй встречи на высшем уровне Россия-Африка в 2022 году.

Функция Секретариата Форума будут также предусматривать организацию ежегодных политических консультаций министров иностранных дел Российской Федерации и «тройки» Афросоюза (а именно действующего, предыдущего и будущего председателей Африканского союза), координацию вопросов развития сотрудничества России с африканскими интеграционными объединениями, политико-дипломатическое сопровождение проектов в странах Африки с участием ведущих российских государственных и частных компаний, а также иные аспекты подготовки к саммитам Россия - Африка.

За плечами О.Б.Озерова немалый опыт дипломатической работы в Центральном аппарате МИД России, а также в российских дипмиссиях в арабских и африканских странах. В период с 2010 по 2017 гг. О.Б.Озеров занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Российской Федерации в Саудовской Аравии, а с 2010 по 2017 гг. – Постоянного представителя Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества.