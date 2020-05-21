Менеджер Началовой заявила, что певица знала точную дату своей смерти

Москва, 21 мая. Певица Юлия Началова узнала точную дату своей смерти еще в начале 2000-х от гадалки. Об этом рассказала PR-менеджер и близкая подруга исполнительницы Анна Исаева.
Началовой не стало больше года назад, но обстоятельствами ее встречи с ясновидящей Дарьей Мироновой Исаева решила поделиться лишь сейчас. Она признала, что сегодня эта история выглядит нелепо, но заверила, что такая ситуация действительно была.
«У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка», — сообщила она в ходе прямого эфира в Instagram.
По словам Исаевой, Началова тогда мечтала о мировой известности и решилась на разговор с гадалкой, чтобы узнать, удастся ли ей добиться славы. Та сообщила певице, что достичь желаемого ей поможет влиятельный мужчина.
Началова подумала, что речь идет о «золотом голосе России» Николае Баскове, с которым она в то время сотрудничала, однако на самом деле гадалка говорила о Филиппе Киркорове. Именно он в свое время свел певицу с продюсером Марайи Кэри Уолтером Афанасьевым, и с ним исполнительница записала альбом Wild Butterfly.
Исаева отметила, что вместе с тем многие из пророчеств гадалки не сбылись, но в числе названных точно оказались также даты смерти ее отца и певицы.
«Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли. Это правда», — призналась PR-директор.
Напомним, что Началова скончалась 16 марта 2019 года. Она умерла на 39-м году жизни из-за проблем со здоровьем.
Ранее Исаева рассказывала, что у нее хранятся многие подарки Началовой, среди которых четыре дорогих кольца, передает портал «Дни.ру». Менеджер рассказала, что больше всего она любит кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой, поскольку его можно носить и как кулон.
Сегодня, на всех цифровых площадках премьера последней песни Юлии Началовой «ОСТАНЬСЯ» Вы можете скачать ее по ссылке в шапке описании моего профиля, а так же по свайпу из сториз. Я лично, родители Юлии, а так же ее родные и дочь Выражаем огоромную Благодарность авторам песни: автору музыки Вячеславу Бодолика @slava_bodolika автору слов Марии Якубовской @marika_the_one Mix & Master Ивану Линковскому @linkovsky Без участия которых этот трек никогда бы не ожил не был записан и создан. Слава, спасибо за драгоценный подарок, который ты сделал Юле - за эту песню! С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ хочу обратиться к моим друзьям, необыкновенным людям, которые помогли мне в выпуске этой песни. Дорогой Арам, @aram_archer главное твое качество- человечность. Пусть оно всегда будет украшать твою душу! Спасибо за то, что ты принял меня с этой просьбой. Помню нашу встречу в вашем офисе Archer Music @archer_music - как вы сочувственно и близко отнеслись к этой непростой задаче. Спасибо за ваши 100 процентов отдачи и 0 процентов взамен! Все вы все мы сделали это в память об ушедшей артистке! Дорогой Вовка @julianachalova_manager Если бы тебе не приснилаась тогда эта песня, может быть о ней и не вспомнили бы... Дорогие родители и Веруша! @taisianachalova @_vera_aldo Я горжусь нашей дружбой. Пусть эта песня несет в себе и часть моей души, вам на память! А также Дорогой Мой Руслан @elquest как же я ЛЮБЛЮ ТВОИ ФОТОГРАФИИ СТАВШИЕ основой для всего! Лучшие портреты #юлияначалова #останься #новыйтрек #премьера #релиз #новаяпесня #последняя #песня #Артистки @archer_music @tanya_tareshkina @dolinalina @alina_art2809 @artistka_jn @mostovlukoks @svetlanadali @gusechkina и многие другие
Кроме того, в своем Instagram она опубликовала последнюю композицию певицы «Останься», над которой та работала за неделю до смерти, сообщает «Газета Кемерова».