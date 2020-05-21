Менеджер Началовой заявила, что певица знала точную дату своей смерти

Москва, 21 мая. Певица Юлия Началова узнала точную дату своей смерти еще в начале 2000-х от гадалки. Об этом рассказала PR-менеджер и близкая подруга исполнительницы Анна Исаева.

Началовой не стало больше года назад, но обстоятельствами ее встречи с ясновидящей Дарьей Мироновой Исаева решила поделиться лишь сейчас. Она признала, что сегодня эта история выглядит нелепо, но заверила, что такая ситуация действительно была.

«У Юли случайно оказалась дома гадалка. Я тоже в это время была рядом с ней, по работе, я не организовывала эту встречу. Это было начало 2000-х. Там была еще соседка, очень близкая Юлина подружка», — сообщила она в ходе прямого эфира в Instagram.

По словам Исаевой, Началова тогда мечтала о мировой известности и решилась на разговор с гадалкой, чтобы узнать, удастся ли ей добиться славы. Та сообщила певице, что достичь желаемого ей поможет влиятельный мужчина.

Началова подумала, что речь идет о «золотом голосе России» Николае Баскове, с которым она в то время сотрудничала, однако на самом деле гадалка говорила о Филиппе Киркорове. Именно он в свое время свел певицу с продюсером Марайи Кэри Уолтером Афанасьевым, и с ним исполнительница записала альбом Wild Butterfly.

Исаева отметила, что вместе с тем многие из пророчеств гадалки не сбылись, но в числе названных точно оказались также даты смерти ее отца и певицы.

«Даша четко назвала дату смерти моего отца и дату смерти Юли. Это правда», — призналась PR-директор.

Напомним, что Началова скончалась 16 марта 2019 года. Она умерла на 39-м году жизни из-за проблем со здоровьем.

Ранее Исаева рассказывала, что у нее хранятся многие подарки Началовой, среди которых четыре дорогих кольца, передает портал «Дни.ру». Менеджер рассказала, что больше всего она любит кольцо из белого золота с россыпью мелких бриллиантов и кисточкой, поскольку его можно носить и как кулон.

Кроме того, в своем Instagram она опубликовала последнюю композицию певицы «Останься», над которой та работала за неделю до смерти, сообщает «Газета Кемерова».