Менеджер Началовой заявила, что певица знала точную дату своей смерти

Сегодня, на всех цифровых площадках премьера последней песни Юлии Началовой «ОСТАНЬСЯ» Вы можете скачать ее по ссылке в шапке описании моего профиля, а так же по свайпу из сториз. Я лично, родители Юлии, а так же ее родные и дочь Выражаем огоромную Благодарность авторам песни: автору музыки Вячеславу Бодолика @slava_bodolika автору слов Марии Якубовской @marika_the_one Mix & Master Ивану Линковскому @linkovsky Без участия которых этот трек никогда бы не ожил не был записан и создан. Слава, спасибо за драгоценный подарок, который ты сделал Юле - за эту песню! С ОСОБЫМ ЧУВСТВОМ БЛАГОДАРНОСТИ хочу обратиться к моим друзьям, необыкновенным людям, которые помогли мне в выпуске этой песни. Дорогой Арам, @aram_archer главное твое качество- человечность. Пусть оно всегда будет украшать твою душу! Спасибо за то, что ты принял меня с этой просьбой. Помню нашу встречу в вашем офисе Archer Music @archer_music - как вы сочувственно и близко отнеслись к этой непростой задаче. Спасибо за ваши 100 процентов отдачи и 0 процентов взамен! Все вы все мы сделали это в память об ушедшей артистке! Дорогой Вовка @julianachalova_manager Если бы тебе не приснилаась тогда эта песня, может быть о ней и не вспомнили бы... Дорогие родители и Веруша! @taisianachalova @_vera_aldo Я горжусь нашей дружбой. Пусть эта песня несет в себе и часть моей души, вам на память! А также Дорогой Мой Руслан @elquest как же я ЛЮБЛЮ ТВОИ ФОТОГРАФИИ СТАВШИЕ основой для всего! Лучшие портреты #юлияначалова #останься #новыйтрек #премьера #релиз #новаяпесня #последняя #песня #Артистки @archer_music @tanya_tareshkina @dolinalina @alina_art2809 @artistka_jn @mostovlukoks @svetlanadali @gusechkina и многие другие

