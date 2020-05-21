Чепа объяснил, почему Зеленский продолжил русофобскую политику Порошенко

Заявление российского МИД о продолжении ведения русофобской политики Украиной — это констатация факта. Об этом Федеральному агентству новостей заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Недавно МИД Украины подверг критике оценку Владимира Зеленского со стороны российского внешнеполитического ведомства. Киев назвал комментарий МИД РФ вмешательством во внутренние дела страны. Москва, обвиняя Киев в проведении русофобской политики и нагнетании напряженности в двусторонних отношениях, якобы распространяет «дезинформацию». По мнению украинских дипломатов, Россия стремится расколоть украинское общество и «навязать искаженные интерпретации».

«Язык вражды комментария МИД РФ не содержит даже намека на конструктив и ставит под сомнение настроенность российской стороны на дипломатическое урегулирование», — говорится в официальном обращении МИД Украины.

В ведомстве подчеркнули, что диалогу между двумя странами мешают российская вооруженная агрессия и оккупация украинских территорий. При этом Киев призвал Россию перейти к «конструктивному взаимодействию».

Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа напомнил, что во время своей избирательной кампании Владимир Зеленский декларировал то, что внушало надежду большому количеству жителей Украины, которые отдали за него голоса. По его словам, это касалось, прежде всего, установления диалога с Россией.

«Были надежды, что в случае исполнения его обещаний нормализуются отношения между нашими странами и исчезнет русофобская политика, которая проводилась [Петром] Порошенко. К сожалению, обещания, которые давал Зеленский, на сегодня не исполнены, и это факт. Заявление нашего МИД — это просто констатация факта. Абсолютно не выполняются минские договоренности, а обмен военнопленными был выполнен под определенным давлением с нашей стороны и со стороны «нормандской группы». Зеленский это делал супротив действиям националистов, которых он никак не может преодолеть в решении большого количества вопросов. Возможно, он хотел реализовать [обещания], но у него нет сил и возможностей», — заявил Чепа в интервью ФАН.

Кроме того, на дебатах с бывшим президентом Украины Петром Порошенко Владимир Зеленский обещал, что посадит в тюрьму своего оппонента. Но этого не случилось и по сей день.

«Сегодня фракция Порошенко продолжает в Верховной раде вести свою резкую русофобскую деятельность, направленную не на урегулирование проблем, а против народа. Нынешняя линия внешнеполитической деятельности Зеленского во многом пересекается с тем, что делал Порошенко», — добавил депутат.

Напомним, МИД РФ назвал предвыборные заявления президента Украины Владимира Зеленского «декларацией о благих намерениях». Российские дипломаты констатировали, что Киев до сих пор продолжает сохранять «линию на конфронтацию и нагнетание напряженности в отношениях с Россией». В ведомстве отметили, что в ходе правления Зеленского «русофобия получает на Украине новое дыхание».

Ранее Зеленский заявил, что пытался обсудить вопрос Крыма с российским лидером Владимиром Путиным. При этом он заверил, что готов к прямым переговорам с президентом России в любом формате.