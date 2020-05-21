Эксперт спрогнозировал новый виток нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией

Москва, 21 мая. Новый виток нефтяной войны между Саудовской Аравией и Россией может начаться после того, как стоимость черного золота поднимается до 50–55 долларов за баррель. Таким прогнозом поделился директор направления корпоративных рейтингов S&P Global Ratings в России Александр Грязнов.

По словам эксперта, в сложившейся ситуации обеим сторонам невыгодно продолжать ценовую войну, поэтому Саудовская Аравия и Россия «взяли паузу».

«Но когда цена вернется к 50–55 долларам, исключать того, что борьба за рынки будет продолжаться, я бы не стал», — отметил Грязнов.

С тем, что нефтяная война может возобновиться, отчасти согласен вице-президент «Золотого монетного дома» Алексей Вязовский. По мнению аналитика, Саудовская Аравия не начнет снижать цены, пока стоимость нефти не достигнет хотя бы 40 долларов за баррель. Вязовский считает, что это верхняя граница, до которой в текущем году сможет добраться черное золото при благоприятных условиях, пишет «Ридус».

Напомним, в марте произошло обрушение цен на мировом нефтяном рынке после того, как провалились переговоры по продлению сделки ОПЕК+. Стороны не смогли договориться по вопросу сокращения объемов добычи, после чего Саудовская Аравия начала ценовую войну.

В середине апреля прошло экстренное заседание, на котором страны ОПЕК+ согласовали условия сокращения объемов добычи черного золота. Параметры сделки могут быть пересмотрены в декабре 2021 года.