Галкин снял на видео дефилирующую под песню из «Красотки» Пугачеву

Москва, 21 мая. Юморист и телеведущий Максим Галкин снял романтическое видео с супругой — российской певицей Аллой Пугачевой. Он опубликовал ролик в социальной сети Instagram.

Как пишут средства массовой информации, Пугачева восхищает красотой и талантом армию своих поклонников, однако самым верным и преданным фанатом артистки остается любимый супруг.

Недавно он опубликовал ролик, где певица предстала перед поклонниками стройной, стильной и с развивающимися, густыми волосами. 71-летняя артистка дефилировала перед мужем, кокетливо и с улыбкой позируя на камеру на фоне под композицию из фильма «Красотка» Pretty Woman.

«Хороша!» — подписал Галкин пост.

Многие звезды написали комментарии. Среди них бывший муж Пугачевой — певец Филипп Киркоров. Он оставил под постом пламенный смайл, намекая, что артистка выглядит очень хорошо.

«Вот уж точно, возраст — не цифры в паспорте, а состояние души», — написали поклонники Примадонны. «Легендарная, потрясающая, пример для подражания», — уточнили они. «Какие ножки!» — написали другие.

Напомним, Пугачева пообещала вернуться на сцену в 80 лет. Об этом она рассказала зрителям, выступая с концертом в столице Белоруссии. О концерте в честь своего 80-летия Пугачева говорила и раньше, не исключая, что приготовит к юбилею большое сольное шоу.