По инициативе Олега Николаева Чувашия дополнительно поддержит молочные фермы

В Чувашии совершенствуется порядок возмещения части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса. 20 мая на заседании Кабинета Министров республики приняли постановление о внесении изменений в правила предоставления субсидий на эти цели.

Как сообщил заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министр сельского хозяйства Сергей Артамонов, предусматривается дополнительная государственная поддержка из республиканской казны сверх уровня софинансирования из федерального бюджета при строительстве и модернизации животноводческих комплексов молочного направления, молочных ферм. Если из федерального бюджета возмещаются 25% затрат, еще 15% будут возмещаться из бюджета республики. Таким образом, при строительстве и модернизации молочных ферм 40% понесенных затрат будут возмещаться государством.

«Если федеральные правила касаются только больших ферм от 400 голов, то региональная поддержка распространится на малые фермы от 200 голов», — пояснил Сергей Артамонов.

Расширяется также перечень направлений субсидирования расходов сельхозтоваропроизводителей. Средства могут получить на создание, модернизацию и приобретение специального оборудования эмбриональных центров/лабораторий в животноводстве молочного направления, на создание, модернизацию мощностей и приобретение оборудования для обработки зерна перед закладкой на хранение, а также на создание и модернизацию комбикормовых заводов и цехов, приобретение оборудования для них.

Напомним, все эти формы поддержки были ранее инициированы Олегом Николаевым и озвучены 3 марта в ходе заседания Правительственной комиссии по вопросам агропромышленного комплекса, мониторингу и оперативному реагированию на изменения конъюнктуры продовольственного рынка региона и коллегии Министерства сельского хозяйства Чувашии. Врио Главы республики свое решение о поддержке малых ферм объяснил тем, что в условиях плотности размещения населенных пунктов в Чувашии большие фермы можно строить не везде. Поэтому он инициировал дополнительную форму государственной поддержки создания ферм малой мощности — компенсацию до 15% понесенных затрат при строительстве.

Власти региона рассчитывают, что такие меры позволят ускорить темпы наращивания объемов производства молока, а также будут способствовать развитию животноводства в целом.

Отметим, что все перечисленные субсидии будут предоставляться на конкурсной основе. На компенсацию прямых понесенных затрат на строительство и модернизацию объектов АПК в бюджете республики на 2020 год предусмотрены 100 млн. рублей.