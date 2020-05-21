Авиабаза «Митига» превратилась в полигон для сирийских наемников

Триполи, 21 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обучают сирийских наемников управлять турецкой ACV-15 и другой военной техникой. Тренировки проходят на территории аэропорта Митига, переоборудованного в военную базу.
مقطع مصور يعرض وجود عربة عسكرية تركية من نوع ACV-15 وتكفيريين سوريين يقومون باستعراض العربة داخل قاعدة امعتيقة وتحديدا...Gepostet von الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية am Mittwoch, 20. Mai 2020
Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари 21 мая выступит перед ливийским народом, ответив на наиболее актуальные вопросы по ситуации в Ливии. Пресс-конференция спикера ЛНА намечена на 15.00 по московскому времени. Отмечается, что Мисмари также представит видео, сделанное в захваченном аэропорту Митига. На кадрах видно, как сирийские наемники узнают об особенностях эксплуатации ACV-15.
Митига стал одним из важнейших объектов для террористов ПНС, чтобы дестабилизировать ситуацию в Ливии. При помощи турецких военных инструкторов боевики переоборудовали аэропорт в военную базу, разместив в ней артиллерию, системы ПВО и пункт управления беспилотниками. В Митигу регулярно прибывают самолеты из Турции, перевозящие наемников из Сирии и оружие.