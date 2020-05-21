Авиабаза «Митига» превратилась в полигон для сирийских наемников

Триполи, 21 мая. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии обучают сирийских наемников управлять турецкой ACV-15 и другой военной техникой. Тренировки проходят на территории аэропорта Митига, переоборудованного в военную базу.

مقطع مصور يعرض وجود عربة عسكرية تركية من نوع ACV-15 وتكفيريين سوريين يقومون باستعراض العربة داخل قاعدة امعتيقة وتحديدا... Gepostet von ‎الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية‎ am Mittwoch, 20. Mai 2020

Официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмад Мисмари 21 мая выступит перед ливийским народом, ответив на наиболее актуальные вопросы по ситуации в Ливии. Пресс-конференция спикера ЛНА намечена на 15.00 по московскому времени. Отмечается, что Мисмари также представит видео, сделанное в захваченном аэропорту Митига. На кадрах видно, как сирийские наемники узнают об особенностях эксплуатации ACV-15.

Митига стал одним из важнейших объектов для террористов ПНС, чтобы дестабилизировать ситуацию в Ливии. При помощи турецких военных инструкторов боевики переоборудовали аэропорт в военную базу, разместив в ней артиллерию, системы ПВО и пункт управления беспилотниками. В Митигу регулярно прибывают самолеты из Турции, перевозящие наемников из Сирии и оружие.