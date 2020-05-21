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События в Сирии 21 мая: совместный патруль РФ и Турции, арест протурецкой «спящей ячейки», Иран требует выплатить долг

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События в Сирии 21 мая: совместный патруль РФ и Турции, арест протурецкой «спящей ячейки», Иран требует выплатить долг

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 21 мая в Сирии и подводит итоги за сутки.

Большой Идлиб

Состоялось очередное, 12-е по счету российско-турецкое патрулирование участка трассы М4. Как и во всех предыдущих случаях, оно прошло по укороченной схеме, однако впервые совместная колонна прошла город Ариха достигла деревни аль-Киясат. Общая протяженность маршрута составила около 22 километров. Конечный этап маршрута проходил по территориям, контролируемыми группировками «Хурас ад-Дин» и «Исламская партия Туркестана».

События в Сирии 21 мая: совместный патруль РФ и Турции, арест протурецкой «спящей ячейки», Иран требует выплатить долг

Сообщается о развертывании артиллерийских подразделений 5-го корпуса САА к западу от Серакиба.

Источники сообщают о гибели в Идлибе сирийского военнослужащего родом из населенного пункта Саламия в восточной Хаме.

Заевфратье

В Хасаке сирийские военные из состава 123 полка остановили американский конвой на въезде в деревню Умм-аль-Хайр в окрестностях Тель-Тамра. Колонна сил США была вынуждена развернуться и проследовать в обратном направлении.

Антитеррористические подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали трех членов протурецкой «спящей ячейки», планировавших осуществить теракты в Ракке. У задержанных были изъяты 15 самодельных взрывных устройств.

СМИ сообщают о топливном кризисе в населенном пункте Тель-Тамр, который был вызван закрытием двух находящихся в его районе заправочных станций после начала операции ВС Турции «Источник мира». Дефицит топлива в той или иной степени наблюдается на всех подконтрольных SDF территориях.

По заявлениям курдской администрации, с момента введения в северо-восточной Сирии комендантского часа была зарегистрирована одна смерть от Covid-19 и три случая излечения.

Центральная Сирия

После произошедшего 18 мая нападения боевиков ИГ1 на трассе Пальмира — Дейр эз-Зор правительственные войска провели зачистку местности. По сообщениям корреспондента Олега Блохина, бойцы «Лива аль-Кудс» обнаружили одну из временных стоянок боевиков. Обнаружены два пикапа, один из которых и был захвачен ими в результате недавнего нападения. Также были найдена компьютерная техника, радиостанции, боеприпасы, а также многочисленные комплектующие для производства СВУ.

Политика и гуманитарная обстановка

Председатель иранской парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности и внешней политики Хешматолла Фалахатпишех заявил, что Сирия должна погасить свои долги перед Ираном. По его словам, объем выделенной помощи достигает 20-30 миллиардов долларов, и Иран должен вернуть свои вложения.

События в Сирии 21 мая: совместный патруль РФ и Турции, арест протурецкой «спящей ячейки», Иран требует выплатить долг

Мотив подобных заявлений — в очередной раз напомнить сирийскому руководству о том, что Иран поддерживал страну с самого начала гражданской войны, и поэтому должен получить большие преференции в послевоенном будущем Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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