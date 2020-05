События в Сирии 21 мая: совместный патруль РФ и Турции, арест протурецкой «спящей ячейки», Иран требует выплатить долг

Редакция Telegram-канала «Рыбарь» рассказывает, какая обстановка сложилась к утру 21 мая в Сирии и подводит итоги за сутки.

Большой Идлиб

Состоялось очередное, 12-е по счету российско-турецкое патрулирование участка трассы М4. Как и во всех предыдущих случаях, оно прошло по укороченной схеме, однако впервые совместная колонна прошла город Ариха достигла деревни аль-Киясат. Общая протяженность маршрута составила около 22 километров. Конечный этап маршрута проходил по территориям, контролируемыми группировками «Хурас ад-Дин» и «Исламская партия Туркестана».

Сообщается о развертывании артиллерийских подразделений 5-го корпуса САА к западу от Серакиба.

Источники сообщают о гибели в Идлибе сирийского военнослужащего родом из населенного пункта Саламия в восточной Хаме.

Заевфратье

В Хасаке сирийские военные из состава 123 полка остановили американский конвой на въезде в деревню Умм-аль-Хайр в окрестностях Тель-Тамра. Колонна сил США была вынуждена развернуться и проследовать в обратном направлении.

عناصر من #الجيش_السوري تمنع رتلاً أميركياً مؤلفاً من 4 آليات من دخول قرية أم الخير بريف #تل_تمر غرب محافظة #الحسكة #سوريا pic.twitter.com/uDOsRxtBLJ — Nadr Fares - نضر فارس (@nadrfares) May 20, 2020

Антитеррористические подразделения «Демократических сил Сирии» (SDF) задержали трех членов протурецкой «спящей ячейки», планировавших осуществить теракты в Ракке. У задержанных были изъяты 15 самодельных взрывных устройств.

#Raqqa: SDF Anti-terror units has busted an Turkish-backed terror cell made of three members that planned terror attacks in the city of Raqqa on prior to Eid Al-Fitr.

At least 15 ready to detonate explosive devices were captured in their possession#Turkey #ISIS #Syria #SDF pic.twitter.com/jev1JxyG1k — Rojava Network (@RojavaNetwork) May 21, 2020

СМИ сообщают о топливном кризисе в населенном пункте Тель-Тамр, который был вызван закрытием двух находящихся в его районе заправочных станций после начала операции ВС Турции «Источник мира». Дефицит топлива в той или иной степени наблюдается на всех подконтрольных SDF территориях.

Ismail, who works as a cook for a group of agricultural workers, added, “if it remains like this without any solution, we will not be able to work at all, and we will need to come here daily.” https://t.co/P4QZODcaQR — NORTH PRESS AGENCY - ENGLISH (@NPA_English) May 20, 2020

По заявлениям курдской администрации, с момента введения в северо-восточной Сирии комендантского часа была зарегистрирована одна смерть от Covid-19 и три случая излечения.

Центральная Сирия

После произошедшего 18 мая нападения боевиков ИГ1 на трассе Пальмира — Дейр эз-Зор правительственные войска провели зачистку местности. По сообщениям корреспондента Олега Блохина, бойцы «Лива аль-Кудс» обнаружили одну из временных стоянок боевиков. Обнаружены два пикапа, один из которых и был захвачен ими в результате недавнего нападения. Также были найдена компьютерная техника, радиостанции, боеприпасы, а также многочисленные комплектующие для производства СВУ.

E. #Syria: Al-Quds Brigade showed the result of sweeping operations vs #ISIS in #DeirEzzor desert past week. 2 vehicles along with com equipment & components for IEDs seized. pic.twitter.com/ki55JTCvIP — Qalaat Al Mudiq (@QalaatAlMudiq) May 20, 2020

Политика и гуманитарная обстановка

Председатель иранской парламентской комиссии по вопросам национальной безопасности и внешней политики Хешматолла Фалахатпишех заявил, что Сирия должна погасить свои долги перед Ираном. По его словам, объем выделенной помощи достигает 20-30 миллиардов долларов, и Иран должен вернуть свои вложения.

Мотив подобных заявлений — в очередной раз напомнить сирийскому руководству о том, что Иран поддерживал страну с самого начала гражданской войны, и поэтому должен получить большие преференции в послевоенном будущем Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.