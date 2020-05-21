Пытавшаяся сбежать в Сирию Караулова собралась замуж за адвоката

Москва, 21 мая. Россиянка Варвара Караулова, которая в 2015 году пыталась сбежать в Сирию и примкнуть к террористической организации ИГИЛ1 (запрещена в РФ) выходит замуж за адвоката Олега Елисеева. О предстоящем бракосочетании юрист написал на своей странице в Facebook.

«Друзья, в нашей жизни большое радостное событие. Скоро состоится наша свадьба с Варварой Карауловой», — сообщил Елисеев 20 мая.

Адвокат написал, что из-за пандемии коронавируса бракосочетание пройдет в узком кругу. Также Елисеев попросил прощения у всех близких, которых они с Карауловой не смогли пригласить на мероприятие.

«Мы еще соберемся и увидимся со всеми нашими друзьями. В общем, я похвастался», — цитирует юриста «Взгляд».

Известно, что Олег Елисеев является коллегой адвоката, который помогал Карауловой в ее деле о связи с террористами. Как пишет KP.RU, юрист, ставший избранником девушки, исповедует иудаизм.

Напомним, в 2015 году Караулову, которая тогда была студенткой философского факультета МГУ, задержали в Турции с группой россиян, пытавшихся примкнуть к боевикам в Сирии. Девушка сбежала из России втайне от родных и изменила имя, временно став Александрой Ивановой.

В декабре 2016 года суд приговорил Караулову к 4,5 года лишения свободы. Россиянка вышла из колонии по УДО в апреле 2019 года. Ранее Караулова рассказала, как живет после тюрьмы. Девушка призналась, что ей трудно знакомиться с новыми людьми.

1 Организация запрещена на территории РФ.