Снижение количества заболеваний COVID-19 в РФ помешает распространению фейков Запада

Западные СМИ устроили настоящую информационную атаку фейками на фоне снижения количества заболеваний коронавирусом в России. Какие цели преследует иностранная пресса — в нашем материале.

Распространение коронавируса негативно сказалось на жизни большинства людей на международном уровне, в упадок пришли экономическая сфера, пострадал бизнес. Однако нашлись и те, кто повернул ситуацию в выгодную для себя сторону. Речь идет о политических представителях западных стран, которые через «подручные» СМИ распространяют недостоверную информации на территории России, лоббируя нужные им идеи.

Сейчас статистика заболеваемости коронавирусом в России идет на спад, однако на тираж фейков это никак не повлияло — ситуация только набирает обороты. Ничего удивительного в этом нет, ведь в эпоху информационных войн такой результат закономерен. Фейки о пандемии стали удобным инструментом Запада в продвижении оппозиционных тезисов.

Атака западных СМИ

По прогнозам экспертов, уменьшение прироста заразившихся COVID-19 за сутки до уровня менее 10 тысяч человек может свидетельствовать о начале спада заболеваемости в России. Со 2 мая количество заболевших опустилось ниже 10 тысяч и продолжает уменьшаться с каждым днем. На сегодняшний день их около 8,5 тысячи.

Такие статистические данные сказались на деятельности западных СМИ, которые решили усилить информационную атаку, на ежедневной основе штампуя фейки.

В первую очередь западные издания отрабатывают уже традиционный тезис с мнимым сокрытием смертей от коронавируса российскими властями, хотя сами признают, что полная картина с данными может быть выстроена только через год, когда волна пандемии сойдет на «нет».

Настоящую волну критики вызвало решение постепенного снятия ограничений, несмотря на то, что в Европе были приняты аналогичные меры. Американские авторы считают, что власти подтасовывают данные о пандемии.

Возмущает западную прессу и отношение властей России ко вбросам о коронавирусе. Иностранные журналисты считают, что законодательные меры, запрещающие распространение ложной информации, сказываются на свободе слова.

В разряд «традиционных» фейков попадает и распространение ложной информации о ситуации в российских больницах. Западные журналисты ссылаются на непроверенные источники, лоббируя идею о том, что в медучреждениях творится хаос с нехваткой СИЗ.

В России уже неоднократно опровергали информационные вбросы о количестве заболевших и о том, что в медучреждениях не хватает СИЗ. Из-за потенциальной опасности, которую несет в себе распространение ложной информации, в конце марта был принят закон об уголовной ответственности за распространение фейков о коронавирусе, вплоть до лишения свободы на пять лет. К сожалению, эти меры распространяются только на российскую сторону — иностранная пресса из-за бреши в законе свободно может транслировать свои статьи через русскоязычные оппозиционные СМИ.

Казус с заголовками Bloomberg

На протяжении долгого времени в России распространение Западом ложной информации никак не комментировалось. Однако у всех есть лимит терпения. Недавно официальные государственные лица начали напрямую критиковать фейки, публикуемые европейскими и американскими СМИ.

Так, на днях случился инцидент с изданием Bloomberg, выпустившим материал с названием «Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских». На статью отреагировала официальный представитель МИД Мария Захарова. На своей странице в соцсетях она написала, что против России развернута кампания по дезинформации в контексте пандемии, приведя в пример статью Bloomberg. Дипломатическое сообщество подхватило волну возмущения, что заставило американское издание несколько раз сменить заголовок. На это обратили внимание на просторах Telegram. Канал «Медиакиллер» в ироничном ключе обрисовал этот инцидент.

Авторы опубликовали скриншоты со статьей издания, которое трижды меняло заголовки. Второй версией названия статьи было «Эксперты задаются вопросом, почему коронавирус не убил больше русских». И это более мягкая версия предыдущего варианта.

Текущий заголовок звучит еще более лояльно: «Эксперты задаются вопросом насчет данных России о смертности от COVID-19».

Вероятно, журналисты могли вносить подобные изменения в свой материал из-за угрозы международного скандала. По всей видимости, они не ожидали такой бурной реакции от российской стороны и, побоявшись негативных последствий, решили оперативно внести правки.

Запад «мутит воду»

В период коронавирусного кризиса иностранным политическим деятелям, заинтересованным в расколе России, легко «мутить воду» через ангажированную прессу. Пользуясь тяжелым для страны моментом, представители СМИ делают попытки внести смуту в умы россиян, дискредитируя в глазах народа правительство. Снижение количества заболеваний пагубно скажется на распространении информационных вбросов — люди просто перестанут в них верить. Именно поэтому сейчас число публикуемых недостоверных статей заграничными изданиями поражает воображение — на ежедневной основе западные издания обвиняют Россию в фальсификации той или иной информации. Велика вероятность того, что представители иностранных СМИ хорошо осведомлены, что их фейки будут тиражироваться русскоязычными оппозиционными изданиями, чья деятельность зачастую сводится к распространению выгодных Западу идей. Пользуясь несовершенством закона, они распространяют ложную информацию, дискредитируя любые инициативы государства и провоцируя людей на радикальные действия. Основной их целью являются госпереворот и хаос, которые позволят продвинуть в правительство удобных Европе и США людей.