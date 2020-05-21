Сын Рудковской и Плющенко запротестовал против многочисленных съемок

Москва, 21 мая. Музыкальный продюсер Яна Рудковская и фигурист Евгений Плющенко в самоизоляции сняли очередное юмористическое видео. Внимание пользователей Сети, однако, привлек не сам ролик супругов, а реакция на него их сына Александра.

Рудковская и Плющенко регулярно радуют подписчиков забавными видео, которые снимают в домашних условиях. На этот раз они решили станцевать под песню «Плачу на техно». Присоединился к записи ролика и семилетний Александр, которого ласково называют Гном Гномычем.

Семья исполнила задорный танец, после чего мальчик на камеру выразил свой протест против многочисленных съемок.

«Как вы меня достали со своими съемками», — сказал Саша.

Фразу мальчик произнес не с агрессией или усталостью, а с хитрой улыбкой. Рудковская, а также поклонники звездной семьи сделали вывод, что Гном Гномыч лукавит.

«Смотрите, а Сане уже нравится сниматься. Даже говорит, что достали, с улыбкой на лице», — написала Рудковская.

«Да, Саша, похоже, вошел во вкус», — отметила nata_metelkova.

Недавно в адрес мальчика высказался футболист Андрей Аршавин. Подписчики Рудковской давно обратили внимание, что Гном Гномыч редко улыбается на фотографиях и видео. Некоторые даже решили, что родители многочисленными тяжелыми тренировками лишают ребенка детства. Подлил масла в огонь Аршавин, который в разговоре со своим коллегой Александром Кержаковым заявил, что у мальчика такое лицо, будто все делает «из-под палки».