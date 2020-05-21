Супруги Зеленские подарили вышиванки мировым лидерам

Киев, 21 мая. Ко Всемирному дню вышиванки президент Украины Владимир Зеленский с женой Еленой подарили вышитые рубашки лидерам мировых держав. Об этом говорится на сайте главы государства.

Отмечается, что президент и первая леди Украины отправили в подарок лидерам стран мира традиционные украинские вышитые сорочки.

«Символические подарки, которые несут в себе часть украинской истории и культуры, получили президенты и первые леди Соединенных Штатов Америки, Франции, Канады, Польши, Турции и других стран», — говорится в сообщении.

В сопроводительном письме к подаркам политик и его супруга уточнили, что День вышиванки — «праздник, призванный беречь и уважать древние традиции украинского народа».

«Вышивка — самобытный код нашего этноса с зашифрованными в оригинальных орнаментах оберегами и символами. С искренним сердцем хотим поделиться с вами частичкой украинской истории и аутентичности», — подчеркнули они.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что вышиванка на Украине превратилась в символ воровства и бескультурья. Политик напомнил, что 16 мая в официальной газете Верховной Рады «Голос Украины» опубликован новый закон об украинизации. По словам Азарова, за последние пять лет вышиванка стала преимущественно символом тех людей, которые называют себя «патриотами», таких как председатель Верховной рады Украины Андрей Парубий, действующий президент страны Петр Порошенко, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, «уничтожающих свою страну под крики «Слава Украине!». Азаров заявил, что вышиванка на Украине превратилась в символ воровства и бескультурья