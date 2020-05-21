Гагарина оставит супруга ни с чем после развода

Москва, 21 мая. Певица Полина Гагарина в случае развода с супругом фотографом Дмитрием Исхаковым оставит его ни с чем. Пара еще шесть лет назад договорилась: все, что имеет и покупает артистка, остается в ее собственности.

Исхакову действительно есть, что терять. До свадьбы Гагарина приобрела квартиру в центре Москвы в районе метро «Маяковская». Завидную жилплощадь в ;137 квадратов с огромными панорамными окнами и видом на Кремль звезде посоветовала купить ее мать.

«Инициатором покупки была моя мама. Она твердила: «Полина, хватит жить на съемной!» А я отмахивалась: подумаю об этом потом. Но мама-таки накопила деньги, складывая мои гонорары!» — цитирует историю покупки первой недвижимости Гагариной Kp.ru.

Еще одним крупным объектом владения певицы до брака стал загородный дом, а в 2019 году она начала строительство более просторного особняка для разросшейся семьи, в которой уже подрастает 2-летняя Мия Исхакова.

Стоит отметить, что в браке Гагарина никогда не стремилась продемонстрировать финансовый дисбаланс, подчеркивая, что недвижимость принадлежит ей. Наоборот, певица часто говорила: «наша квартира», «наш отдых».

По-другому слова звезды стали звучать лишь в последнее время. Рассказывая об отдыхе на Мальдивах, Гагарина обмолвилась о вкладе в поездку.

«Я благодарна своей профессии, работе и случаю, что у меня есть возможность показывать семье такие красивые места», — сказала она.

Напомним, что ранее СМИ сообщили о расставании Гагариной и Исхакова после шести лет брака. По информации из близкого окружения мужа артистки, супруги уже несколько месяцев не живут вместе, но бракоразводный процесс еще не начат, передает «Газета Кемерова». Сама пара пока ничего по этому поводу не сообщала.