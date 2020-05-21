Названы лидеры среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса

Москва, 21 мая. Москва, Московская область и Санкт-Петербург сохраняют лидирующие позиции среди регионов России по числу выявленных случаев коронавируса. Об этом рассказали в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.

По данным ведомства, в столице с начала эпидемии зафиксировано 155,2 тысячи случаев COVID-19, 40,6 тысячи пациентов удалось вылечить, 1,7 тысячи скончались. В Подмосковье — 30,9 тысячи случаев коронавируса, более четырех тысяч выздоровевших и 299 смертей.

В Санкт-Петербурге, по данным оперативного штаба, число зафиксированных случаев COVID-19 достигло 12,2 тысячи, из них вылечили 2,6 тысячи пациентов, 104 умерли.

Лидерами по числу выявленных случаев заболевания в оперативном штабе также назвали Нижегородскую область (около 7,4 тысячи), Дагестан (3,7 тысячи), Свердловскую область (3,3 тысячи), Краснодарский край (2,9 тысячи), Ростовскую область (2,9 тысячи), а также Калужскую и Тульскую (около 2,8 тысячи заболевших в каждом регионе).

В целом, в России за сутки выявлено 8,8 тысячи новых случаев коронавируса, общее число превысило отметку в 317 тысяч человек. Из них около 92 тысяч пациентов выздоровели, свыше трех тысяч скончались.

Вспышка инфекции произошла в китайской Ухани в декабре прошлого года, оттуда вирус стремительно распространился по миру. Зафиксировано, по последним данным, более пяти миллионов случаев заболевания. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн ранее заявил, что Россия преодолела пик эпидемии коронавируса и понемногу выходит на плато. Он обратил внимание, что в последние несколько дней наблюдается уменьшение числа новых случаев COVID-19.