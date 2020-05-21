Москва, 21 мая. В России зарегистрировали 8849 новых случаев коронавируса за минувшие сутки, общее число случаев возросло до 314 554. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с распространением инфекции.

Уточняется, что новые случаи коронавируса были выявлены в 84 регионах РФ. 42% из этих носителей инфекции не имели клинических проявления заболевания.

Больше всего новых случаев за сутки, как и в предыдущие дни, зарегистрировали в Москве. В столице число выявленных людей с коронавирусом выросло на 2913 и достигло 155 219. Также в первую тройку по новым случаям вошли Московская область (892) и Санкт-Петербург (498). Кроме того, в первой десятке оказались Красноярский край (376), Нижегородская (204), Свердловская (174), Ростовская (142), Ярославская (133), Калужская (121) и Брянская (117) области.

В оперштабе сообщили, что за минувшие сутки в РФ было зарегистрировано 127 летальных исходов, общее число смертельных случаев достигло 3099. Кроме того, еще 7289 человек с коронавирусом полностью выздоровели. За весь период наблюдений в России вылечился уже 92 681 человек.

Ранее ученые китайского Медицинского колледжа Тунцзи и Университета Хуажонг рассказали о вероятных причинах высокой смертности от коронавируса среди мужчин. Эксперты установили, что у женщин вырабатывается на 20–25% больше антител к вирусу, пишет Infox.ru.