Под Самарой сгорел склад пластмассовых изделий. ФАН-ТВ

21 мая около 3:00 на улице Садовая 13 в поселке Винтай произошел крупный пожар. На тушение у сотрудников МЧС России ушло более трех часов. Погибших и пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в Управления МЧС России по Самарской области поступило в 3:05. Загорелось одноэтажное здание складского типа.

«По прибытию первых подразделений было установлено, что происходит пожар в цехе, где ночью осуществлялась работа. В производстве участвовало 80 человек, которые самостоятельно эвакуировались», — рассказал начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко.

Пожару был объявлен повышенный ранг № 2, его площадь составила 1300 кв. метров. Также была угроза распространения огня на соседнее производственное здание.

«В данном цеху находились горючие материалы, данное предприятие «Пластик» является предприятием, поставляющим продукцию на автомобильные предприятия, находились пластиковые изделия, утеплители, которые используются в автопроизводстве, и это осложняло именно тушение», — отметил Олег Бойко.

На месте происшествия работали 89 человек и 18 единиц спецтехники, в том числе от МЧС России 57 человек и 14 единиц техники.

«В 6:39 была объявлена локализация пожара, в 7:48 ликвидация открытого горения. Площадь пожара составила 1300 кв. метров, в результате пожара произошло обрушение конструкций», — пояснил начальник Главного управления МЧС России по Самарской области.

На складе обрушилась крыша, площадь обрушения 2000 кв. метров. К счастью обошлось без погибших и пострадавших нет. Предварительная версия причины пожара — неисправность электрооборудования.