Глава района в Адыгее ушел в отставку после вспышки коронавируса

Майкоп, 21 мая. Глава Красногвардейского района Адыгеи Альберт Османов досрочно сложил полномочия. Об этом сообщается на официальном сайте исполнительных органов государственной власти республики.

Вопрос об отставке чиновника был рассмотрен на внеочередной сессии совета народных депутатов района в среду, 20 мая. Отказаться от полномочий Османов решил по собственному желанию.

«В ходе открытого голосования депутаты совета народных депутатов, согласно личного заявления, досрочно прекратили полномочия главы муниципального образования», — говорится на сайте.

Причины отставки не уточняются. Однако ранее в Красногвардейском районе, которым руководил Османов, произошло массовое заражение COVID-19. Коронавирус был выявлен у посетивших похоронные мероприятия.

По последним данным, инфекция в Адыгее выявлена у 525 человек. За все время эпидемии 8 заразившихся скончались, 249 выздоровели. Республиканские власти сообщили, что санитарный контроль в Красногвардейском районе будет усилен.

В апреле в отставку ушел руководитель Минздрава Республики Коми Дмитрий Березин. Глава регионального ведомства был освобожден от полномочий после истории с массовым заражением людей в местной больнице.