Клинцевич назвал последствия меморандума Киева по керченскому инциденту

Российский сенатор Франц Клинцевич назвал последствия меморандума Украины в морской трибунал в связи с керченским инцидентом в ноябре 2018 года. По мнению Клинцевича, киевские власти не сумеют нажить политический капитал на провокации, которую они сами устроили в Керченском проливе.

Ранее в Киеве пригрозили меморандумом против Москвы в морской трибунал, об этом заявил замглавы украинского МИД Евгений Енин в интервью телеканалу «Украина-24». Жалобу на Москву в Киеве решили подать 22 мая, потребовав от России моральной и материальной компенсации для нарушителей-моряков. Енин заявил, что при подготовке жалобы в Киеве «сработали на отлично», изучив «лучшие мировые практики», в том числе практику Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ).

Ничем хорошим попытка любой ценой устроить России очередной «геморрой» для Киева не кончится, уверен член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Киев не сам принял это решение — ему подсказали. Тратить средства на Украину эмиссары из Вашингтона уже не хотят, да и [президент США Дональд] Трамп денег на это не даст. А стимулировать украинскую повестку, чтобы это было, извините, постоянным «геморроем» для России, им по-прежнему необходимо. Но устроить нам геморрой у них не получится, пусть не рассчитывают. Надежда, что с приходом [президента Украины Владимира] Зеленского ситуация поменяется, не оправдались. Украинцы верили, что вора [экс-президента Украины Петра] Порошенко и его людей приструнят и призовут к ответу, а потом и отношения с Россией постепенно восстановятся, на что надеется большинство граждан этой страны. Но этого, увы, так и не произошло».

Клинцевич напомнил, что ничего из предвыборных обещаний Зеленского выполнено так и не было. Нынешний глава Украины пошел даже дальше своего предшественника Порошенко — он разрешил продажу иностранцам украинской земли.

«Зеленский вполтыка решил то, на что не смог решиться Порошенко, — говорит российский сенатор. — А теперь Зеленскому приходится отрабатывать то, что ему говорят его хозяева, в том числе по керченской провокации. Ему сказали, что никаких зацепок нет, что все понимают смысл этой провокации, основанной на том, что вопреки всем международным нормам в Киеве считают Крым «своим», но жаловаться на Россию они все равно обязаны. Якобы это Россия, а не Украина нарушила морское право. Это делается для того, чтобы снова и снова поднимать антироссийскую волну, поддерживать Украину в мировой повестке, хотя на самом деле ни эта страна, ни ее проблемы никому в мире уже не интересны и вызывают только раздражение».

С учетом того, что все вопросы относительно политики Киева решаются за океаном, Клинцевич не исключил, что Вашингтон может продавить антироссийское решение морского трибунала. Однако, по словам члена Совфеда, такое решение явно будет незаконным, поскольку Россия неоднократно заявляла, что подобные дела не подлежат юрисдикции морского трибунала.

«Этот снежный ком, наматываемый на алогизмах, так и будет катиться, — продолжил Клинцевич. — Это делается с единственной целью — не допустить снижения негатива в отношениях русских и украинцев, в том числе внутри самой Украины. Это для заокеанских хозяев Киева — самое главное. Но для Украины все это будет иметь катастрофические последствия. С учетом коронавируса и экономического спада уже в ближайшее время Украину в отрыве от России ждет большая беда. Но в Вашингтоне это, похоже, никого не волнует».

Американских бизнесменов сейчас больше всего волнует возможность покупки за бесценок украинской земли, уверен Клинцевич.

«А купленная земля уже не будет украинской, — предупреждает российский политик. — Возникнет масса проблем, в том числе юридических, когда богатые люди, скупившие украинскую землю, захотят с кем-то еще поделиться, выражаясь фигурально, «свежим мясом уже убитого зверя». Поэтому в преддверии этой сделки цель очередной провокации — ни в коем случае не допустить улучшения отношений между Россией и Украиной».

На это же направлены и очередные провокации Киева в Донбассе, напоминает член Совфеда.

«Мне это очень горько, мы ведь братские народы, у нас с Украиной были самые тесные экономические отношения. Но сегодня все это в прошлом, и остатки сейчас добивают. Главное последствие каждой очередной провокации, что восстановить это будет уже невозможно. Мне жаль Украину, жаль наш братский народ. Эта страна стала жертвой своего нецивилизованного, некомпетентного, продажного руководства. На Украине всегда была эта проблема, но происходящее сейчас — просто поражает. При спокойном анализе это скоро всем станет ясно. Но пока тенденция понятна. «Антироссийский проект «Украина» продолжается. Будут и другие смешные, надуманные, но резонансные провокации, срежиссированные определенными вашингтонскими группами. Украина — здесь только инструмент. Но, по сути, эта страна давно не при делах», — резюмировал Франц Клинцевич.

25 ноября 2018 года пограничные катера ФСБ РФ задержали украинские военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» за провокационные действия у российских морских границ на входе в Керченский пролив. Украинские моряки были арестованы. В ходе обмена заключенными между Москвой и Киевом в начале сентября 2019 года моряки были освобождены и вернулись на родину.