СК нашел распространителя фейка о продаже масок из гуманитарной помощи от Китая

Москва, 21 мая. Следователи установили распространителя фейка о якобы продаже защитных масок из китайской гуманитарной помощи в Москве. Об этом рассказала официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По ее словам, подозреваемой оказалась 38-летняя жительница Москвы, у которой есть бизнес.

«Ее доставили в Следственный комитет и допросили. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение», — подчеркнула Петренко.

Ранее нарушительница разместила в социальной сети видео, в котором говорилось, что в магазинах Москвы продаются средства индивидуальной защиты, являющиеся гуманитарной помощью. На видео была показана упаковка масок с этикеткой на китайском языке. Автор заявил, что надпись подтверждает то, что это часть гуманитарной помощи.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье 207.1 Уголовного кодекса РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

На сегодняшний день неофициальные источники распространения информации — соцсети, мессенджеры (Telegram, WhatsApp, Viber и другие) — являются главным «агрегаторами» недостоверных сообщений о распространении коронавируса и методах борьбы с ним.

Напомним, Роскомнадзор предупредил СМИ и интернет-ресурсы об ответственности за распространение ложных данных о разрастании нового типа коронавируса. В отношении нарушителей будут применяться жесткие санкции: штрафы, издания и телеканалы могут лишиться лицензий. РКН работает в тесной связке с Генпрокуратурой РФ.