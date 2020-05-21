В Совфеде предложили законодательно закрепить понятие самоизоляции

Москва, 21 мая. В Совете Федерации РФ предложили законодательно закрепить понятие самоизоляции, а также прописать порядок установления такого режима и определить полномочия регионов в подобных случаях. С соответствующей инициативой выступил комитет Совфеда по конституционному законодательству.

«В связи с пандемией все меры принимались, что называется, с колес, вопросы самоизоляции граждан в нашем законодательстве не прописаны», — отметила первый зампред комитета Ирина Рукавишникова в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в условиях пандемии было невозможно запустить обычную процедуру законотворчества, иначе были бы созданы риски для жизни и здоровья большого числа жителей России. Сенатор подчеркнула, что режим самоизоляции вводился впервые, и от подобных ситуаций никто не застрахован, пишет «ФедералПресс».

Рукавишникова пояснила, что инициатива Совфеда поможет на будущее установить «правила игры», которые будут всем понятны и смогут учитывать все имеющиеся ресурсы и интересы. Поправки могут коснуться закона «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», передает НСН.

Ранее россияне назвали главные минусы режима самоизоляции. Большинству жителей РФ не хватает живого общения с друзьями и близкими. Кроме того, у некоторых возникли трудности в семье.