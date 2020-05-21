Баффета обманули на миллионы евро с помощью фотошопа

Вашингтон, 21 мая. Один из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов Уоррен Баффет стал жертвой крупного мошенничества со стороны бывшего руководства немецкой компании Wilhelm Schulz, производящей нержавеющую сталь.

Несколько лет назад владельцы фирмы с помощью фотошопа подделали документы о своем финансовом состоянии. В 2017 году компания Баффета Berffhire Hathaway Inc приобрела ее за 800 миллионов евро.

Однако вскоре в компанию стали поступать анонимные сообщения об обмане. Цифры сверили, и оказалось, что Berffhire Hathaway Inc купила вовсе не процветающий, а, наоборот, находящийся на грани банкротства бизнес.

Арбитражный суд Нью-Йорка постановил, что фирма стоит не более 157 миллионов евро. Бывших владельцев обязали компенсировать разницу в 643 миллиона евро.

Прокуратура в Германии предполагает, что это далеко не первый обман инвесторов со стороны Wilhelm Schulz. По версии следствия, в фирме регулярно подделывали заказы и счета, 47 коммерческих сделок были полностью сфабрикованы. Бывшие владельцы отвергают все обвинения в свой адрес.

Напомним, что Баффету в этом году исполнится 90 лет. Его состояние на февраль 2019 года оценивалось в 84,9 миллиарда долларов, что делало его четвертым самым богатым человеком в мире. Кроме того, он один из крупнейших благотворителей в истории человечества: в июне 2010 года объявил о безвозмездной передаче своего состояния (около 37 миллиардов долларов на тот момент) пяти фондам.

В январе этого года компания Superjob проводила опрос среди россиян, по результатам которого Баффета признали одним из самых популярных иностранных бизнесменов.