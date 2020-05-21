Роспотребнадзор назвал число тестов на коронавирус, сделанных за все время в России

Москва, 21 мая. Более 7,8 миллиона тестов на выявление коронавирусной инфекции проведено в России, об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора. Как отметили специалисты, на данный момент под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирус находятся 277 тысяч человек.

«В РФ проведено более 7,8 миллиона тестов на коронавирус», — уточнили в ведомстве.

При этом за прошедшие сутки, с 20 по 21 мая, в России провели 262 тысячи тестов на выявление инфекции, уточнили в пресс-службе.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альштейн заявил, что Россия уже преодолела пик эпидемии коронавируса и понемногу выходит на плато. По словам эксперта, здесь важно не число выздоровевших, а количество новых случаев. Альштейн напомнил, что с начала мая в России каждые сутки регистрируют примерно одинаковое число людей с коронавирусом. Кроме того, в последние несколько дней наблюдается снижение — количество новых случаев, выявленных за день, не доходит до 10 тысяч.

Вирусолог добавил, что его утверждение нельзя назвать стопроцентно верным, но похоже, что пик эпидемии в России преодолен. Кроме того, эксперт полагает, что число новых случаев, выявленных за сутки, постепенно будет снижаться. Также Альштейн прокомментировал предположения, что количество новых случаев в России якобы снижается в связи уменьшением числа тестирований.

Число новых случаев коронавируса, выявляемых за сутки в нашей стране, не превышает десяти тысяч в течение последних пяти дней.