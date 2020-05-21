В Петербургский городской онкоцентр передали 500 защитных костюмов. ФАН-ТВ 

Региональное отделение Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге совместно с группой компаний «Руст» в рамках акции #МыВместе подарили онкоцентру средства индивидуальной защиты.

Защитные костюмы из материала TyvekSoft необходимы врачам для работы с пациентами в период распространения коронавирусной инфекции. В ближайшее время компания также закупит для больницы необходимые респираторы. Всего помощь будет оказана на сумму в один миллион рублей.

«Мы передаем сегодня Петербургскому онкологическому центру 500 костюмов Tyvek для медицинского персонала центра. Выбор этих костюмов был сделан совместно с медицинским персоналом онкоцентра, и помимо этого до конца недели мы еще передадим порядка 7000 респираторов для сотрудников медцентра», — уточнил исполнительный директор по глобальному снабжению и планированию группы компаний «Руст» Илья Блинов.

«Сейчас проблемы со средствами индивидуальной защиты, в том смысле, что цены на них выросли в разы, и для нас достаточно трудно покупать качественный товар. Он не вовремя поступает, то есть отсрочен во времени. Когда мы получаем сейчас месячную потребность нашего центра, для нас это очень важное событие, и я как руководитель могу быть уверен, что мои сотрудники будут защищены от риска заражения», — сказал директор Петербургского городского онкологического центра Владимир Моисеенко.

На сегодняшний день в центре инфицированы четыре врача и 10 сотрудников младшего и среднего медицинского персонала. Всего здесь работают примерно 1500 человек, но защитные костюмы предназначены только для эндоскопистов, реаниматологов и тех, кто будет трудится в лаборатории. Дело в том, что на базе центра развернули собственную лабораторию для проведения тестов на коронавирус.