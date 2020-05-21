Названы сферы, в которых вырастет число вакансий на удаленке

Москва, 21 мая. Из-за ситуации с распространением коронавируса в ближайшее время ожидается рост числа вакансий для дистанционной работы. Об этом рассказали в ВНИИ труда.

Как уточнили эксперты, с переводом на удаленную работу в условиях пандемии для целых секторов экономики открываются новые возможности. По данным RT, по мнению специалистов, в будущем стоит ожидать увеличения числа дистанционных вакансий в сфере продаж.

«Это обусловлено развитием электронных сервисов продаж, а также ростом востребованности доставки товаров», — говорится в сообщении.

По мнению экспертов, больше удаленных вакансий появятся в финансовой, страховой сферах, в государственных услугах, консультации для бизнеса. Кроме того, по их мнению, вырастет количество мест для трудоустройства в онлайн-услугах в сфере образования, культуры и досуга.

Ранее специалисты МЧС России подготовили рекомендации, которые помогут эффективно работать на удаленке в режиме самоизоляции из-за коронавируса. Эксперты рекомендуют выделить в своей квартире рабочую зону и наладить на домашнем компьютере всю необходимую инфраструктуру. При этом важно сделать так, чтобы рабочий софт не пересекался с личным программным обеспечением.

Кроме того, следует завести отдельный профиль или использовать дополнительный браузер, чтобы на вкладку с личными страницами не накладывалась вкладка рабочей почты, подчеркивают в МЧС. Также необходимо соблюдать определенный распорядок дня, желательно составить список задач, выполнять и вычеркивать их. Это дисциплинирует. Не помешают офисные ритуалы, например, перерыв на кофе, не следует забыть и про разминку, заключили в ведомстве.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, что для приближения окончания режима самоизоляции важно соблюдать временные ограничительные меры по борьбе с COVID-2019, сообщает «Газета.ру».