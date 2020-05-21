Мишустина попросили включить СМИ в перечень пострадавших от пандемии отраслей

Красноярск, 21 мая. Губернатор Красноярского края Александр Усс обратился к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой включить СМИ в перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса. Об этом говорится на сайте регионального правительства.

Как отметили в пресс-службе ведомства, в последнее время объем работы по информированию населения существенно увеличился.

«В то же время из-за непростой экономической ситуации объемы рекламного рынка упали, а с ними и доходы СМИ, что может привести к остановке или даже прекращению работы редакций», — добавляется в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в Красноярском крае СМИ, относящиеся к субъектам малого и среднего бизнеса, могут рассчитывать на региональные меры поддержки по снижению налогов.

Как отмечает «Царьград», это предложение далеко не первое. Ранее с подобной инициативой выступил Общероссийский народный фронт.

Отрасли экономики, попавшие в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавирусной инфекции, могут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства. Правительство России решило выделить более 81 миллиарда рублей на помощь малым и средним предприятиям, относящимся к таким отраслям, передает НСН.

Напомним, что на 21 мая запланировано рассмотрение Государственной думой законопроектов, направленных на поддержку граждан и бизнеса на фоне COVID-19.